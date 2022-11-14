Актуально
- Голос Америки
"Значна, значна перемога" - Байден прокоментував звільнення Херсона та відповів на питання щодо подальшого ходу війни
"Щодо Херсона - це була значна, значна перемога України. Значуща перемога. І я можу лише аплодувати мужності, рішучості та боєздатності українського народу та українських військових. Справді, вони просто дивовижні". Так президент США Джо Байден прокоментував звільнення Херсона Збройними силами України.
Під час брифінгу для преси на Індонезійському Балі в понеділок Байден високо оцінив дії українських військових, поділився очікуваннями щодо того, що військові дії в Україні трохи сповільняться взимку, але відмовився ділитись прогнозами щодо результату війни в Україні. Байден все ж відзначив - плани Росії окупувати Україну провалились.
Президент США також запевнив у готовності США продовжувати підтримувати Україну.
"Думаю, наразі складно точно сказати, що це [звільнення Херсона] означає - але я дуже чітко прояснив, що ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможності для власного захисту.
Я думаю, ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною, все трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат - за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони планували з самого початку", - сказав президент США.
Щодо можливості перемовин між Росією та Україною, Байден повторив свою тезу про те, що рішення про перемовини - за Україною.
"І ми не збираємося вести жодних переговорів. Нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні" , - додав він.
Як повідомляв Голос Америки, Жозеп Боррель, верховний представник ЄС в понеділок також привітав звільнення Херсона.
"Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Ми повинні і далі допомагати Україні усім чим можемо: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни", - сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейськиї міністрів.
В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
Всі новини дня
- Голос Америки
Директор ЦРУ Бернз не говоритиме із Наришкіним про можливість перемир'я в Україні - посадовці Білого дому
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз зустрінеться із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним в Анкарі.
Мета зустрічі - повідомити Кремлю про те, якими можуть бути наслідки у разі використання Росією будь-якої ядерної зброї. "Він (Бернз - ред.) не веде жодних переговорів. Він не обговорює перемир'я в Україні", - заявили високопосадовці Білого дому для Reuters на умовах анонімності.
В адміністрації президента США підкреслили, що під час зустрічі йтиметься саме про ядерне стримування: "Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності".
Минулого тижня прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбудуться вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
Раніше агенція Reuters повідомляла про конфіденційні переговори радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана з російськими високопосадовцями, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Окрім того, в Анкарі на зустрічі із Наришкіним Бернз обговорить долю затриманих у Росїі американців. Як раніше повідомляв Голос Америки, у Держдепі заявили, що "невпинно працюють" над звільненням американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер із російської в’язниці, яку засудили до дев'яти років за гратами за перевезення наркотиків.
У статті використано матеріали Reuters
Дивіться також: Що стоїть за ядерною стратегією Кремля
- Голос Америки
Ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні – головні тези зустрічі Байдена та Сі
Американський та китайський лідери провели свої перші особисті переговори після того, як Байден вступив на посаду. Зустріч відбулась на полях саміту G20 на Балі, Індонезія. Серед тем саміту, як очікується, буде і війна в Україні.
Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін погодилися на переговорах у понеділок, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні, повідомили в Білому домі.
"Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйнятність використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Напередодні зустрічі Байдена та Сі, прем'єр-міністр Китаю Лі Кекіан негативно відгукнувся про "безвідповідальну" ядерну риторику, повідомляє посадовець США, присутній на зустрічах, пише Reuters.
Американський посадовець зазначив, що Лі на саміті ASEAN в неділю "багато говорив про політику Китаю щодо України". "Беззаперечно, в Пекіні є певний дискомфорт через безвідповідальну риторику, та діяльність з боку Росії, - заявив посадовець. - Також, гадаю, беззаперечно, що в Китаї, ймовірно, як здивовані так і трохи зніяковілі через проведення російської воєнної операції".
Китай не засудив російську агресію проти України, але виступив проти воєнного застосування ядерної зброї.
На початку зустрічі в понеділок Байден сказав, що наддержави поділяють відповідальність показати світові, що вони можуть «впоратися з нашими розбіжностями, не допустити переростання конкуренції в конфлікт». Переговори, спрямовані на уникнення конфлікту між конкуруючими супердержавами, тривали три години.
Президент Байден сказав Сі Цзіньпіну, що Вашингтон «продовжуватиме енергійну конкуренцію» з Китаєм, але «ця конкуренція не повинна переходити у конфлікт», повідомляє Білий дім. Байден також висловив заперечення проти "примусових і все більш агресивних дій Китаю щодо Тайваню". Також Байден він сказав Сі, що світ повинен заохочувати Північну Корею діяти «відповідально» після рекордної серії ракетних запусків Пхеньяном і зростаючих побоювань щодо нового ядерного випробування.
В матеріалі використані джерела Barrons's та Reuters.
- Голос Америки
Столтенберг відповів на питання про "прийнятні умови" переговорів між Україною та Росією
Рішення про те, якими будуть прийнятні умови для переговорів щодо закінчення війни Росії, - належить Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Те, що відбувається за столом [переговорів], принципово пов’язане з ситуацією на полі бою, - сказав Столтенберг. - Тож ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію, щоб на якомусь етапі відбулися переговори, на яких Україна переважатиме як незалежна суверенна країна в Європі".
Генсек Альянсу також додав, що не можна недооцінювати Росію: "Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. [...] Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна — залишити Україну у холоді й темряві цієї зими. Тому ми повинні триматися [наявного] курсу".
Заява Столтенберґа співзвучна із заявами посадовців США.
У суботу про те, що час проведення та умови переговорів із Росією - це рішення України, - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
Нині президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до миру, але для всієї території України. "Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – сказав він під час візиту до нещодавно звільненого Херсона. Також Зеленський наполягав, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.
Як пише Радіо Свобода, останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про "реалістичні вимоги" для початку переговорів, зокрема щодо статусу Криму.
Натомість The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що Білий дім просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Газета тоді написала, що мета - не змусити Київ сісти за стіл переговорів, а забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки.
У статті використано матеріали Reuters
Генсек ООН на саміті G20 говорить про важливість зернової угоди. Макрон планує дзвонити Путіну після саміту
NUSA DUA, Індонезія, 14 листопада 2022 р. (AFP): Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок, що угода з Росією, яка дозволяє безпечний прохід вантажів зерна з України, має вирішальне значення для продовольчої безпеки світу. Заява прозвучала лише за кілька днів до закінчення терміну дії домовленості.
«Нам потрібні термінові дії, щоб запобігти голоду у все більшій кількості регіонів по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля, спрямовані на забезпечення надходження російського продовольства та добрив на світові ринки, є важливими для глобальної продовольчої безпеки”. Про це він заявив на прес-конференції напередодні саміту G20 на індонезійському острові Балі.
Тим часом президент Еммануель Макрон зателефонує своєму колезі Володимиру Путіну після саміту “Групи 20” на Балі, де очікується, що російський лідер зіткнеться з сильним тиском, заявив французький чиновник у понеділок.
Макрон «зателефонує йому після G20», — сказав журналістам високопоставлений чиновник Єлисейських полів, нарікаючи на «ізоляцію» Путіна через вторгнення в Україну.
Президент Франції підтримував зв’язок із Путіним і «продовжить спілкуватися», додав чиновник.
Макрон також скаже китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що в «інтересах» Пекіна «тиснути» на Росію щодо вторгнення в Україну.
Він зустрінеться з китайським лідером у вівторок вранці на полях саміту на індонезійському острові Балі і скаже йому, що «ваш інтерес, як і мій, полягає в тому, щоб тиснути на Росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів і поважала міжнародне право».
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum