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  • Голос Америки

Байден взяв участь у зустрічі міністрів оборони та керівників зовнішньополітичних відомств України та США

Президент США Джо Байден приєднується до зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони США Ллойда Остіна, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра оборони України Олексія Резнікова у Варшаві, Польща, 26 березня 2022 р. REUTERS/Евелін Хокштайн

Завершилася зустріч між американськими та українськими керівниками зовнішньополітичних відомств, Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою, міністрами оборони, Ллойдом Остіним та Олексієм Резніковим, в якій також взяв участь Президента США Джо Байден.

За повідомленням прес-секретаря Державного департаменту Неда Прайса, учасники зустрічі обговорили «результати позачергового саміту НАТО 24 березня в Брюсселі та непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям все більш жорстокого нападу Російської Федерації на українські міста та цивільне населення». Американська сторона пообіцяла продовжити гуманітарну, безпекову та економічну підтримку України.

Це була перша зупинка у Варшаві американського президента, який перебуває в Польщі з дводенним візитом. У зустрічі також взяли участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та інші посадовці з обох сторін. Виходу до преси після зустрічі не було; представники ЗМІ були присутні лише під час початку розмови делегацій, коли Дмитро Кулеба та Джо Байден обмінялися досвідом подорожей на потягах перед переходом до розмови по суті. Після зустрічі президент США Джо Байден відправився до президентського палацу для зустрічі із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

По завершенню зустрічей і перед вильотом у Вашингтон президент США виступить з промовою «про об'єднані зусилля вільного світу з підтримки народу України, притягнення Росії до відповідальності за жорстоку війну та захист майбутнього, яке ґрунтується на демократичних принципах», повідомляє прес-служба Білого дому.

Напередодні під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками організацій, які надають гуманітарну допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни та заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем.

"Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - сказав він.

Матеріал оновлений повідомленням Державного департаменту США.

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“Обличчя війни” - як художниця із Каліфорнії створює портрети жервт війни в Україні. Відео
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“Обличчя війни” - як художниця із Каліфорнії створює портрети жервт війни в Україні. Відео

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Байден на зустрічі з Дудою: "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок"

Президент США Байден відвідав Польщу. Фото Славоміра Камінського/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

"5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок. І ви можете на це розраховувати. Ваша свобода -це наша свобода", - заявив президент США Джо Байден під час двостороннї зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Перемовини відбулись в суботу, 26 березня, в Президентському палаці у Варшаві.

Байден також наголосив, що він "впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, щоб розділити країни НАТО. Відділити східний фланг від Заходу. Він думав, що йому вдасться розділити нації, базуючись на історіях минулого. Але йому не вдалось цього зробити, ми усі тримаємось разом".

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Польща разом з Україною переживає російську агресію та велику трагедію українського народу, а також відчуває загрозу і для власного народу, тому, що"ми знаємо, що таке російський імперіалізм і що таке атака зі сторони російської армії".

Як повідомляє Білий дім, лідери обговорили гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України, та спільну відповідь на неї США, союзників та партнерів. На зустрічі також були присутні міністри оборони та керівники зовнішньополітичних відомств США та Польщі.

Далі, в рамках свого візиту Президент США планує зустрітись з українськими біженцями на території Національного стадіону імені польського футболіста і тренера Казімежа Гурського "PGE Narodowy" у Варшаві.

Як повідомляють у Білому домі, Байден також спілкуватиметься з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та мером Варшави Рафалом Тшасковським, щоб обговорити допомогу та послуги, які Варшава та загалом Польща надають українцям, які вимушені тікати від війни Путіна. Окрім того, американський лідер зустрінеться із неурядовими постачальниками гуманітарної допомоги, зокрема із організацією "World Central Kitchen".

Нагадаємо, раніше у п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги українцям постраждалим від війни, а також назвав Путіна воєнним злочинцем.

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Весілля у час війни. Відео

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Весілля у час війни. Відео

Весілля у час війни. Відео
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Весілля у час війни. Відео

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Акція підняття прапора з нагоди білоруського Дня волі у Філадельфії. Відео

Акція підняття прапора з нагоди білоруського Дня волі у Філадельфії. Відео
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Акція підняття прапора з нагоди білоруського Дня волі у Філадельфії. Відео

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Зустріч Байдена із Дудою: чи варто очікувати конкертних рішень? Відео

Зустріч Байдена із Дудою: чи варто очікувати конкертних рішень? Відео
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Зустріч Байдена із Дудою: чи варто очікувати конкертних рішень? Відео

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