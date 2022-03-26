Байден взяв участь у зустрічі міністрів оборони та керівників зовнішньополітичних відомств України та США

Завершилася зустріч між американськими та українськими керівниками зовнішньополітичних відомств, Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою, міністрами оборони, Ллойдом Остіним та Олексієм Резніковим, в якій також взяв участь Президента США Джо Байден.

За повідомленням прес-секретаря Державного департаменту Неда Прайса, учасники зустрічі обговорили «результати позачергового саміту НАТО 24 березня в Брюсселі та непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям все більш жорстокого нападу Російської Федерації на українські міста та цивільне населення». Американська сторона пообіцяла продовжити гуманітарну, безпекову та економічну підтримку України.

Це була перша зупинка у Варшаві американського президента, який перебуває в Польщі з дводенним візитом. У зустрічі також взяли участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та інші посадовці з обох сторін. Виходу до преси після зустрічі не було; представники ЗМІ були присутні лише під час початку розмови делегацій, коли Дмитро Кулеба та Джо Байден обмінялися досвідом подорожей на потягах перед переходом до розмови по суті. Після зустрічі президент США Джо Байден відправився до президентського палацу для зустрічі із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

По завершенню зустрічей і перед вильотом у Вашингтон президент США виступить з промовою «про об'єднані зусилля вільного світу з підтримки народу України, притягнення Росії до відповідальності за жорстоку війну та захист майбутнього, яке ґрунтується на демократичних принципах», повідомляє прес-служба Білого дому.

Напередодні під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками організацій, які надають гуманітарну допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни та заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем.

"Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - сказав він.

Матеріал оновлений повідомленням Державного департаменту США.

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