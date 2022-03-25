Байден у Польщі: "Я вважаю Путіна воєнним злочинцем. Думаю, він відповідає і юридичному визначенню".

Президент США Джо Байден у суботу зустрінеться з біженцями з України у Польщі та виголосить "важливе звернення". Про це у п'ятницю повідомив радник США з націоналньої безпеки Джейк Салліван, повідомляють ЗМІ.

У п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни.

У своїх коментарях Байден заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем. "Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - додав Байден.

Байден наголосив на важливості роботи гуманітарних організацій.

"Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу", - сказав Байден, відзначивши, що йому "зі зрозумілих причин, не дозволяють перетнути кордон", щоб безпосередньо побачити, що відбувається в Україні.

"Ми допомагаємо мільйонам людей і ми повинні посилювати цю допомогу, тісно її координувати з урядом України", - сказав Байден.

"Думаю навіть ви поляки, а ви добре знаєте Україну, здивовані скільки сміливості, вправності, твердості показують українці, - сказав Байден. - Коли бачиш 30-річну жінку перед танком із рушницею, згадується [події на] площа Тяньаньмень. Це Тяньаньмень у квадраті", - сказав президент США.

Раніше у Кремлі назвали неприйнятними слова Байдена, що Путін є воєнним злочинцем та заявили, що у результаті військових дій Вашингтона загинули сотні тисяч людей.

У середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на основі наявних у них даних, уряд США вважає, що члени сил Росії скоїли в Україні воєнні злочини.

"Ми віддані тому, щоб добиватись відповідальності, використовуючи кожен доступний інструмент, включно з судовим переслідуванням", - відзначив Блінкен у заяві.

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США заявили про готовність прийняти до 100 000 біженців з України.

Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.

США також виділять додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.