Допомога Україні, притягнення Путіна до відповідальності, санкції – про що говорив Байден з українськими міністрами  

За повідомленням Білого дому, Президент США поінформував міністрів закордонних справ та оборони України про поточні дії США щодо притягнення президента Путіна до відповідальності за жорстоку агресію Росії проти України. Ці кроки відбуваються у координації з союзниками та партнерами, у тому числі за допомогою нових санкцій, оголошених президентом у Брюсселі 24 березня - наголошує Білий дім.

Ця розмова, в якій взяли участь американські та українські керівники зовнішньополітичних відомств, Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, міністри оборони, Ллойд Остін та Олексій Резніков, та інші високопосадовці, стала першою зустріччю американського президента у Варшаві в суботу, 26 березня.

Також президент США розповів українським міністрам про зусилля США згуртувати світ на підтримку боротьби України з російською агресією та про значну військову та гуманітарну допомогу, яку США надають Україні. Сторони обговорили подальші зусилля із допомоги Україні із захисту своєї території проти російської агресії, що триває вже другий місяць - повідомляє Білий дім.

Міністр оборони України Олексій Резніков написав у Твіттері, що він відчуває обережний оптимізм після цієї зустрічі, під час якої вони обговорили нагальні потреби української армії, додавши, що триває «спільна боротьба зі спільним ворогом».

«Жодна інша країна не надала Україні більше підтримки, ніж Сполучені Штати. І це важливо. Саме українська витривалість і західна зброя, переважно американська, є рецептом успіху на полі бою», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись із журналістами після закінчення зустрічі.

За повідомленням інформаційного агентства Рейтерс, Кулеба розповів, що вони отримали додаткові обіцянки від США щодо подальшої співпраці в оборонній сфері та подальші санкцій проти Росії у координації із європейськими партнерами.

«Ми бачимо велику готовність і бачимо, що Сполучені Штати прагнуть до подальших санкцій. Та є деякі європейські країни, яких потрібно переконати», - сказав Кулеба.

За його словами, вони домовилися із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальшу роботу із європейськими країнами у цьому питанні, а також обговорили шляхи закрити лазівки для Росії обходити санкції.

Кулеба розповів журналістам, що українська сторона працює із міжнародними організаціями для пошуку інформації щодо громадян України, які були примусово вивезені в Росію, та забезпечення їхнього повернення в Україну - або безпосередньо через кордон між двома країнами або через треті країни.

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився із пресою тим, як захоплена українцями військова техніка РФ допомагає виявляти країни та компанії, які ухиляються від санкцій.

«(Коли) наші захисники та захисниці беруть в полон ворожу силу і ворожу техніку, а потім ми вскриваємо особливо чутливі засоби боротьби проти нас, такі як безпілотники, і знаходимо, що там є деталі не російського виробництва, а інших країн, навіть цивілізованих і провідних, і ми бачимо, які компанії виробляють ті чи інші прилади, елементи, ми починаємо інформувати партнерів і готуємо наступну хвилю санкцій проти тих компаній іноземних, які роблять поставки в Росію, для того, щоб вони теж зрозуміли, що на цьому має бути end of story (поставлено крапку)», - сказав він.

У статті використано матеріали агенства Рейтерс.

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