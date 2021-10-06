Байден заявив, що домовився із Пекіном дотримуватися "угоди щодо Тайваню"

Президент США Джо Байден заявив, що обговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном тему Тайваню і сторони домовилися дотримуватися угоди по Тайваню на тлі напруженості у відносинах між Тайбеем і Пекіном.

"Я розмовляв з Сі про Тайвань. Ми домовилися, що ми дотримуватимемося угоди по Тайваню, - сказав він. - Ми чітко дали зрозуміти, що я не думаю, що він повинен робити що-небудь ще, крім дотримання угоди".

Байден, ймовірно, мав на увазі багаторічну політику "одного Китаю", відповідно до якої Вашингтон офіційно визнає Пекін, а не Тайбей.

Закон про відносини з Тайванем чітко встановлює, що рішення США встановити дипломатичні відносини з Пекіном, а не з Тайванем, ґрунтується на очікуванні, що майбутнє Тайваню визначатиметься мирними засобами.

Деякі коментатори розкритикували слова президента. "Учора Байден сказав, що Китай і Сі Цзінпін погодились дотримуватись угоди щодо Тайваню. Я б хотів, щоб те, що він дотримуватиметься цього, озвучив сам Сі. Дуже часто американські президенти прим'якшували (sugarcoated - ред.) публічно ворожі погляди Китаю", - пише оглядач Гордон Чанг.

Але Джессіка Дран, представниця аналітичного центру Project 2049, каже, що не розглядала б слова Байдена як підтримку "політики одного Китаю" Пекіна ("One China"), повідомляє The Guardian.

У середу представники влади Тайваню заявили, що Пекін може наростити потужності для повномасштабного вторгнення на острів, що відділений від Китаю 161-кілометровою протокою, до 2025 року, пише Al Jazeera і цитує Скотта Гарольда, політичного оглядача Rand Corporation: "Китай хоче натиснути на Тайвань і провести певні "червоні лінії". На його думку, Китай спробує "посилити кампанію із психологічної війни проти острова та його лідерки Цай Інвень".

Тим часом, радник Білого дому із нацбезпеки Джейк Салліван цього тижня вирушить до Швейцарії на переговори зі своїм китайським колегою. Це буде зустріччю на найвищому рівні з часу двосторонніх перемовин у травні, після яких на прес-конференції у сторін виникла суперечка, - повідомляє Axios.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, США підтвердили свою прихильність Тайваню, заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі на тлі повідомлень, що Китай спрямував десятки винищувачів в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню. Пентагон також застеріг Китай від польотів в зону ППО Тайваню, заявивши в понеділок, що такі дії військових "носять дестабілізуючий характер і підвищують ризик прорахунків".

У статті використані матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Guardian, Axios, Al Jazeera​ та соцмереж.

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