Байден: США "подбають" про китайську повітряну кулю

Президент Джо Байден заявив у суботу, що Сполучені Штати «збираються подбати» про китайську повітряну кулю, яка, пролітаючи над територією Сполучених Штатів, імовірно, мала шпигунську місію.

Як повідомляє агентство Reuters, по дорозі до Нью-Йорка, Байден відповів на запитання журналіста про те, чи є плани збити повітряну кулю, що летить над континентальною частиною США.

«Ми подбаємо про це», – сказав президент США.

Куля спостереження, яка летіла на великій висоті над територією США, що Вашингтон вважає "явним порушенням" суверенітету США.

У п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у зв’язку з інцидентом він відклав свій візит до Китаю, який мав розпочатися протягом цих вихідних.

У телефонній розмові із колишнім міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, якого нещодавно підвищили до посади високопоставленого чиновника із закордонних справ в комуністичній партії Китаю, Ентоні Блінкен назвав ситуацію з повітряною кулею "безвідповідальним вчинком і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки".

За даними Держдепу США, під час розмови держсекретар пояснив, що "зважаючи на цю проблему було б недоцільно відвідувати Пекін у цей час".

Як повідомив телеканал ABC News з посиланням на китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", Ван Ї заявив, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародного права, і обидві сторони повинні спілкуватися та уникати помилкових суджень.

У п'ятницю Китай визнав, що повітряна куля є китайською. У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що це цивільний дирижабль, який використовувався для метеорологічних досліджень, що відхилився від свого маршруту через негоду.

Китай у своїй заяві також наголосив, що вони «не мали наміру порушити та ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни», і висловили жаль з приводу інциденту. У заяві зовнішньополітичного відомства КНР запевнили, що співпрацюватимуть зі США для розв'язання проблеми.

При цьому в заяві Пекін звинуватив «деяких політиків у США» у тому, що вони «скористалися» цією проблемою для дискредитації Китаю.

Представник Держдепартаменту сказав, що США залишаються при своїй думці, що куля використовувалася для спостереження.

Як повідомляє агентство Reuters, інцидент є ударом для тих, хто вважав, що візит держсекретаря Блінкена, про який в листопаді домовилися Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін, міг би стати «запізнілою можливістю стабілізувати відносини, що стають все більш нестабільними». Останній візит держсекретаря США до Китаю відбувався у 2017 році.