"Не робіть цього" - Байден попередив Путіна про наслідки застосування ядерної зброї в Україні

Президент США Джо Байден застеріг російського президента Путіна від застосування хімічної, або тактичної ядерної зброї в Україні, повідомляє CBS.

"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю програмі СBS "60 хвилин", у відповідь на питання ведучого Скотта Пеллі проте, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.

Байден відмовився називати те, як відреагують США, якщо все ж Путін піде на такий крок.

"Гадаєте, я б вам сказав, якщо б навіть точно знав, що це буде? - запитав Байден. - Звичайно, я вам не скажу, але наслідки будуть значними. Вони стануть іще більшими ізгоями в світі, ніж будь-коли. В залежності від того, що саме вони зроблять, буде визначено відповідь".

Шоу "60 хвилин" почне свій наступний сезон в неділю.

Речник Кремля Песков ухилився від відповіді на питання про можливість застосування ядерної зброї в Україні і порадив звернутись до доктрини, повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляв Голос Америки, аналітики у США обговорюють загрозу застосування Росією ядерної зброї на тлі поразок в Україні.

Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї", - додає він.

Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".

Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.

Є і ті, хто не вважає, що Путін застосує ядерну зброю. Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь.

А аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".