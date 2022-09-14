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Як в Кремлі реагують на воєнну поразку, чи загрожує Росії розпад і чи застосує Путін ядерну зброю, обговорюють на Заході
Кремль визнав поразку в Харківській області, але прагне відвести від Путіна відповідальність за це, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW вказують - посадовці та пропагандисти РФ тепер змінили свою тактику "перебільшення чи фабрикування" російських успіхів і почали активно обговорювати причини поразки в Харківській області. Вони звинувачують у провалі не Путіна, а військових радників. В російському парламенті обговорюють законопроект, який, ймовірно, буде прийнято в грудні, і який доволить розсилати повістки поштою і зобов'яже тих, хто їх не отримав, приходити у військомати. Про загальну мобілізацію в законопроекті не йдеться, зауважують аналітики і висловлюють сумніви в здатності російського Міністерства оборони її провести.
Також аналітики зазначили, що поразка в Харківській області створила паніку серед росіян на окупованих українських територіях. Вони наводять дані української розвідки про те, що російські посадовці в Криму закликають родини переїжджати до Росії, а співробітники ФСБ продають свої квартири.
Британське міноборони вказує на спроби Росії залучити поставки зброї з таких підсанкційних країн, як Іран та Північна Корея. Також, втрата Росією іранського дрона "Шахед 136" поблизу лінії фронту біля Куп'янська вказує на те, що РФ намагається використати ці дрони для тактичних цілей, а не для пострілів вглиб території України, які здатні проводити такі БПЛА.
Втрату довіри до російського війська поряд з економічними та демографічними факторами може спонукати до розпаду Росії, говорить колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес в статті для Telegraph. "Якщо ми не зможемо підготуватись [до розпаду Росії], як не змогли підготуватись до розпаду Радянського Союзу, це створить надзвичайну нестабільність для нашої геополітики", - попереджає він.
Під тиском поразок Путін може зробити щось радикальне, і навіть застосувати ядерну зброю, застерігає низка аналітиків на Заході. Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї".
Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.
Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь. Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".
Автори статті закликають не піддаватись на російський ядерний шантаж. Коментуючи заяву радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана, озвучену на Аспенському безпековому форумі цього місяця, про те, що США хочуть уникнути "Третьої світової війни", аналітики вказали, що ядерне стримування все ще діє і Росії вигідно погрожувати ядерною зброєю, але не застосовувати її.
Як писав "Голос Америки", минулого місяця 17 відомих американських експертів в статті для The Hill закликали президента США Джо Байдена різко збільшити допомогу Україні, щоб підтримати контрнаступ і не піддаватись на ядерний шантаж Путіна.
Якщо ядерний шантаж Росії спрацює з Україною, йдеться в статті, Путін зможе використати його і щодо країн НАТО.
"Якщо ми дозволимо Путіну залякати нас не давати зброю, необхідну Україні, щоб зупинити російський ревізіонізм, що станеться, якщо він розмахуватиме своєю ядерною чарівною паличкою над країнами Балтії? Чому адміністрація вважає, що Путін не насмілиться зробити це з Естонією або Польщею, якщо тактика спрацює в Україні?" - задають питання експерти.
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Війна в Україні кидає тінь на Саміт Шанхайської організації в Узбекистані
В Узбекистані готуються до зустрічі Шанхайської організації співробітництва цього тижня, де президент Росії Володимир Путін і китайський колега Сі Цзіньпін будуть найвідомішими серед більше десяти лідерів країн, які відвідають цю центральноазіатську країну.
Щорічна зустріч, яку проведе нинішній голова групи, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, відбудеться під назвою «Світ приходить до Самарканда».
"Усі країни-члени ШОС є нашими найближчими сусідами, друзями та стратегічними партнерами", - сказав він у підготовленій заяві напередодні саміту.
Мірзійоєв вважає, що Самарканд, середньовічна столиця імперії національного героя Узбекистану Аміра Темура, стане тлом для зустрічі лідерів восьми членів ШОС і трьох держав-спостерігачів разом із кількома країнами-партнерами по діалогу.
Путін і Сі, які, як очікується, зустрінуться сам-на-сам на полях дводенного заходу, приєднаються до лідерів Індії, Казахстану, Киргизстану, Пакистану та Таджикистану.
На саміті 15-16 вересня також очікуються лідери країн-спостерігачів ШОС — Білорусі, Ірану та Монголії, а в якості спеціальних гостей запрошені лідери Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Туркменістану. Майбутнє Афганістану в групі не визначене через захоплення Талібаном.
ШОС спочатку була китайською організацією, заснованою, щоб допомогти врегулювати затяжні прикордонні суперечки. Мірзійоєв прагне посилити її єдність і вплив. «Після трирічної пандемії, яка спричинила серйозні порушення торговельних, економічних і промислових зв’язків, країни і народи ШОС потребують прямого спілкування», — сказав він у понеділок у Ташкенті.
Але Еван Фейгенбаум, віце-президент Фонду Карнегі у Вашингтоні та колишня заступниця помічника держсекретаря США каже, що єдності важко досягти.
«Групі важко вирішити основні проблеми безпеки, оскільки вона включає давніх антагоністів, таких як Індія та Пакистан. І їй важко стимулювати регіональну економічну інтеграцію, оскільки вона не є ані торговим договором, ані інвестиційним інструментом, і її члени часто не погоджуються щодо конкретної інфраструктури і схеми розвитку», – сказала вона Голосу Америки.
Найбільша проблема для саміту в Узбекистані лежить на заході — у вторгненні Росії в Україну. Деякі члени ШОС, як-от Казахстан, публічно заявляли про своє невдоволення війною Росії.
Фейгенбаум зазначила, що в той час як Китай «підтримував стратегічну угоду з Москвою», щоб протистояти Вашингтону, він намагався “продовжувати дипломатичну підтримку Росії але і виконувати більшість західних санкцій”.
Взявши участь у саміті ШОС, Сі здійснює свою першу поїздку за межі Китаю за майже три роки. Якщо він змінить позицію і посилить підтримку Росії, це ризикує вбити клин між центральноазіатськими сусідами, посилити протистояння у групі замість «єдності», якої хоче Мірзійоєв.
Річне головування Узбекистану в ШОС «припало на динамічний і напружений період, коли одна глобальна епоха добігає кінця і починається інша», — сказала Фейгенбаум.
В розмовах з Голосом Америк, узбецькі інтелектуали та професіонали говорять про хвилювання, але також і скептичне ставлення до саміту.
Лікар Джавогір Кудратов вважає, що Узбекистан шукає престижу, довіри та інвестицій, організовуючи такий грандіозний захід у своєму «місті-перлині Шовкового шляху», підкреслюючи, що члени ШОС створюють чверть світового ВВП.
«Мільйони населення блоку справедливо хочуть конкретних результатів і вигоди від цієї події. Але ми також усвідомлюємо, що саміт більше схожий на «чайхану» для лідерів країн, які не ладнають", - каже Кудратов.
Чайхана — це середньоазіатська чайна, де чоловіки спілкуються за чашкою чаю, куштують традиційні страви, як-от плов, і обговорюють поточні справи. Це не місце для рішень, але воно може сприяти відвертому спілкуванню.
Молодий дослідник із Ташкента Феруза Азімова погодилася з Кудратовим, додавши, що кожен гість прийде зі своїм списком претензій і пропозицій. «Я не впевнена, що ми отримаємо від цього саміту, окрім приватних обговорень. Я сумніваюся, що вони перетворяться на щось реальне, що ми можемо побачити та відчути».
Узбекистан побудував десятки нових споруд у Самарканді для цього саміту, витративши мільйони. Це корисна інвестиція, кажуть чиновники, оскільки місту потрібні готелі, бізнес-центри та конференц-зали світового рівня.
Узбеки також схвильовані очікуваними переговорами лідерів Росії та Китаю, Азербайджану та Вірменії, Ірану та Туреччини.
«Подивимося, чи ми отримаємо лише сухі офіційні заяви», — сказав самаркандський підприємець, який має бізнес-інтереси в Туреччині, Росії та Китаї. Побажавши залишитися анонімним, він вказав на глибоку корупцію всередині ШОС, стверджуючи, що блоком все ще керують Москва та Пекін, незважаючи на те, наскільки сильно Узбекистан намагався збільшити свою роль, зосереджуючись на безпеці, економіці та кліматі.
"ШОС сильна, якщо сильний кожен з нас, - сказав Мірзійоєв в понеділок. - Збройні конфлікти, що тривають у різних частинах світу, дестабілізують торгові та інвестиційні потоки, загострюють проблеми забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки".
«Глобальні кліматичні потрясіння, зростаючий дефіцит природних і водних ресурсів, скорочення біорізноманіття, поширення небезпечних інфекційних захворювань як ніколи раніше показали вразливість наших суспільств», - додав він.
ШОС не має історії вирішення цих питань, хоча і створив структури співпраці з таких питань, як, наприклад, боротьба з наркотиками.
Шарофіддін Тулаганов, політичний оглядач у Ташкенті, сказав Голосу Америки, що світ має прагматично поставитися до саміту.
«Це щорічний захід, який проводить голова. Хоча примітно, що Сі буде присутній, тому що він не виходив на міжнародну арену після пандемії, а російський лідер мало подорожував за кордон через війну в Україна, ми ще не знаємо, що будуть обговорювати ці президенти», – сказав він.
Я очікую, що Пекін діятиме так само спокійно, як завжди, без емоцій, закликаючи ШОС бути більш ефективною, але не обов’язково наполягаючи на тому, щоб вона конкурувала з НАТО та діяла проти Заходу».
Тулаганов бачить, що Індія та Пакистан дотримуються однієї геостратегічної лінії. «Ці країни не хочуть, щоб ШОС позиціонував себе як антизахідний блок. Ташкент поділяє цю думку, пропагуючи «самаркандський дух» миру, взаємної довіри та поваги.
"Китай і Туреччина є єдиними державами на саміті, які можуть попросити Путіна припинити війну в Україні, але ми не знаємо, як вони це роблять. Це поляризований світ, і Узбекистан явно не хоче, щоб його штовхали. і під тиском вибирати сторону", - додає він.
Оскільки Росія, Китай, Білорусь та Іран перебувають під санкціями Заходу, вони можуть висловлювати своє невдоволення Вашингтону та Брюсселю. Але жоден експерт, з яким спілкувався «Голос Америки», не очікує, що Вашингтон чи Брюссель розсердяться на Узбекистан.
"Ми знаємо, що американці та європейці розуміють геополітичні складнощі, з якими стикається Узбекистан та решта Центральної Азії", — сказав Тулаганов.
- Голос Америки
Вашингтон «не здивований» просуванням українців на Харківщині
Українські сили зробили «великий поштовх», заявив у вівторок, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи контрнаступ українських сил, які повертають території, захоплені Росією.
«Те, що ми бачимо, це великий поштовх українських Збройних сил, особливо на північному напрямку, – сказав Кірбі. – Ми говоримо про цей наступ уже кілька днів, насправді два контрнаступи: один на півночі, один на півдні. Поштовх на півночі є більш разючий, ніж на півдні».
Кірбі сказав, що російська армія відступає під натиском українських військ, хоч вони це називають «перегрупуванням», але «українці очевидно є в наступі».
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи росіяни не почнуть ескалацію через наступ українських сил, Кірбі сказав, що протягом вихідних росіяни обстрілювали об’єкти енергетичної інфраструктури, «намагаючись їх максимально пошкодити», і це те, що адміністрація очікувала як одну з можливих реакцій з боку Росії.
Але щодо української сторони, то за словами Кірбі, «вони зазнали вторгнення, вони мають право на захист своєї території, і це включає і наступ», і так було від самого початку широкомасштабної війни. «З лютого українці і відступали і наступали, це дуже динамічна ситуація», – сказав Кірбі.
Речник Білого дому додав, що українці використовують зброю, надану США та союзниками «дуже ефективно».
Виступаючи у Пентагоні прес-секретар Міністерства оборони США генерал Пет Райдер сказав, що у Вашингтоні не здивувалися швидкому просуванню української армії, бо бо українці, за словами Райдера, продемонстрували «надзвичайні вміння» використовувати можливості, що складаються на полі бою.
«З початку російського вторгнення в Україні ми бачимо, що українці демонструють надзвичайне вміння пристосовуватися, якнайкраще використовувати свої можливості ведення війни, то ж ми не були здивовані, що вони так швидко відштовхнули (війська противника, – ред.), – сказав Пет Райдер. – І нинішній контрнаступ біля Харкова не є виключенням. Гадаю, якщо хтось був здивований, – якщо подивитись на реакцію російських військових – напевне, це були росіяни».
Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці досягли «значного поступу» у своїй контрнаступальній операції. За його словами, це стало можливим, серед іншого, завдяки доброму плануванню та західній підтримці.
Блінкен заявив, що наступальна операція України має «єдину чітку мету – повернути землю, яка була відібрана російською агресією».
«Це – результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше -–це результат сміливості та стійкості ЗСУ та українського народу. Вони повністю змінюють ситуацію», – сказав Блінкен, у понеділок, 12 вересня, перебуваючи з візитом у Мексиці.
На початку вересня Збройні сили України почали контрнаступальну операцію на окупованих територіях Харківської області.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 13 вересня, що кількість звільнених населених пунктів у Харківській області сягнула понад 300 населених пунктів.
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- Голос Америки
Україна координує збільшення західної допомоги та обговорює гарантії миру та безпеки
Україна координує збільшення допомоги США та НАТО, повідомляє посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова.
У своєму Facebook акаунті вона повідомила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів дві телефонні розмови – з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Інформуємо, дякуємо США за величезну допомогу, координуємо збільшення співпраці на шляху до Перемоги», – написала посолка Маркарова у своєму повідомленні.
Генерал Залужний також у соціальній мережі Facebook повідомив, що говорив зі своїми західними колегами про оперативну обстановку.
«Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована», – написав Залужний.
За словами Залужного, генерал Каволі та генерал Міллі «надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні».
«Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність», – написав Залужний.
Раніше у своєму вечірньому зверненні у мережі Facebook президент України Володимир Зеленський заявив, що «стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів», і ще приблизно на такій же площі звільненої території «стабілізація триває».
За його словами, українські Збройні сили «виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку».
За словами Зеленського, має результат «у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави», який готував його офіс у співпраці з міжнародною групою експертів разом з Генеральним секретарем НАТО.
«Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України», – наголосив Зеленський.
За його словами, Україна з партнерами з десятків держав вже склала потужну антивоєнну коаліцію, а тепер «іде робота над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно».
У вівторок, 13 вересня, у Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод.
При цьому вони будуть об’єднані в один документ про стратегічне партнерство під назвою «Київський безпековий договір».
«Ми очікуємо, що Київський договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також із країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи", – розповів Єрмак.
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що одним з найкращих способів гарантувати безпеку Україні, це – забезпечити «значну військову силу України», щоб вона могла протистояти будь-якому нападу.
Що потрібно, щоб Німеччина надала Україні танки?
«Чого боїться Берлін?..», - гостро запитує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вчергове висловлюючи розчарування українців тим, що Німеччина не готова постачати Україні важку бронетехніку на додаток до озброєнь, які міжнародна спільнота вже надає українській армії.
«Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду», - наголосив урядовець у Твіттері, в дні активного українського наступу на російських окупантів на сході й півдні України.
Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову.Александер Кларксон
Київ завжди закликав Захід допомагати українській армії найсучаснішою і найпотужнішою зброєю, включно з танками, на зразок німецьких Леопардів, та американських Абрамсів чи бронетранспортерами, такими як Мардер.
Досить поширена також думка, що українську перемогу пришвидшило б і озброєння української армії сучасними західними бойовими літаками на зразок американських F16 або F18.
Від «нелетальної» військової допомоги до важкої зброї
Напад Росії на Україну 24 лютого спричинив перелом у відносинах Києва зі США і Європою.
Шок від російського вторгнення зробив сміховинними колишні наголошування західних країн на допомозі Україні «нелетальним» (невбивчим) військовим спорядженням: шоломами, бронежилетами, аптечками чи солдатськими харчовими наборами.
Спостерігаючи за нагромадженням російської армії на українських кордонах взимку 2021-22 року, і з переконливими даними розвідки, що Путін готує більшу війну, США і Велика Британія почали надсилати українцям легендарні Джавеліни та інші протитанкові ракети.
Наголос у заявах західних лідерів з «нелетальності» перемістився на те, що зброю Україні надають «оборонну».
Коли ж українці показали готовність рішуче протистояти Росії, а особливо після звірств, вчинених російською армією під час штурму Маріуполя, коли західні журналісті почали передавати про жертви російської окупації в Бучі, Ірпені та Бородянці на тлі бомбардувань Харкова, Чернігова, Миколаєва і Одеси, в Україну пішли також західні гармати, а згодом і ракети, зокрема установки HIMARS, що стали також легендарними.
Але і при цьому західні лідери надалі кажуть, що, допомагаючи українцям захищатися від геноцидного нападу Москви, їм треба зважати, щоб не спровокувати розширення війни.
Берлін повинен оголосити про готовність надіслати Леопарди, Мардери, Фукси тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент.Вольфґанґ Ішінґер
Європейці передали Україні бронетехніку зокрема й танки, але йдеться про бойову техніку насамперед радянського виробництва, що була на озброєнні у Польщі, Словаччині та інших східноєвропейських держав - тепер членів НАТО і ЄС.
Німеччина і тягар історії
Заклики українців спрямовані зокрема до Німеччини тому, що це найбільша країна ЄС з велетенським економічним і промисловим потенціалом у виробництві зброї.
Але коментатори вказують насамперед на історичні чинники, які треба враховувати, оцінюючи і передбачаючи дії німецького уряду.
Лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона Александер Кларксон вказує, що «Друга Світова війна закінчилася давно - 80 років тому, але вона ще відлунює в українській, російській, польській і німецькій пам’яті... Надсилати німецькі танки Леопард, названі певними тваринами, що стало традицією в Німеччині ще до Другої Світової, це також відлунює історією, яка бентежить Берлін».
«Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову… Окрім історичних причин є і прагнення не випереджати американців через небажання виглядати ініціатором войовничої політики щодо Росії», - сказав аналітик у розмові з Голосом Америки.
Про гостре небажання Німеччини діяти насамоті відверто говорять і німці.
«Берлін повинен оголосити про готовність надіслати (танки) Леопард (бронетранспортери) Мардер, Фукс тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент. Це гарантувало б, що Німеччина не діє наодинці, а також нас би не сприймали, як тих, хто ховається за спинами партнерів», - запропонував колишній німецький посол до США Вольфґанґ Ішінґер.
Очікування на лідерство Берліна
«Уряд Шольца критикувати легко. Оскільки Німеччина є найбільшою економікою ЄС, то завжди є сподівання, що до цього статусу додасться і лідерство на європейському рівні. У випадку вторгнення Росії в Україну його нема. Це сталося не лише тому, що Шольц не хоче захистити Україну, використовуючи військову силу, чи не бажає припинити імпорт нафти і газу з Росії. Це тому, що Берлін уникає лідерської ролі в європейському і трансатлатичному контексті», - вважає Джуді Демпсі, експертка Європейського аналітичного центру Карнеґі в Берліні.
Вона каже, що німецькі політики десятиріччями звикли, що питання національної безпеки, та ширших міжнародних відносин віддані на рівень ЄС, а Берлін тим часом розвивав двосторонні економічні відносини з Росією і Китаєм.
Александер Кларксон називає перевагою те, що Німеччина і зокрема німецька армія тісно вплетена в європейські структури.
Це, за його словами, заспокоює багатьох європейців, наприклад поляків, які багато страждали від німецького імперіалізму й німецького фашизму до 1945 року.
«Те, як зараз побудований Бундесвер, збройні сили Федеративної республіки Німеччини, означає, що німецька армія не може функціонувати навіть в засадничих ролях без співпраці і підтримки інших європейських держав через НАТО… включно зі США», - каже Кларксон.
Він наполягає, що це не недолік, а перевага Європейського Союзу і НАТО.
«Саме тому інтересам України відповідає те, щоб Німеччина стала сильнішою, але, як також кажуть поляки, румуни чи фіни, щоб Німеччина була сильнішою, але лише в ЄС і в межах структури, яка контролює німецьку силу і тоді та сила стає колективною, європейською, а не лише силою Німеччини», - підкреслює аналітик.
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