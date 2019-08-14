Байден обіцяє зробити Україну пріоритетом міжнародної політики США, якщо його оберуть президентом

Джозеф Байден, один з найвідоміших політиків-демократів, колишній віце-президент США, озвучив чотири пункти своєї програми стосовно України, які він планує втілювати в разі обрання на посаду президента США.

Відповідь Байдена наводить Рада з міжнародних відносин США (CFR), яка опитала кандидатів на номінацію від Демократичної партії стосовно їх позиції з основних питань міжнародної політики. Відповіді інших кандидатів можна прочитати тут.

Так відповів Джозеф Байден на питання "Якби Вас обрали президентом США, що б Ви зробили для протистояння російській агресії проти України?"

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена

Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ

В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік 2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу.

Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок".

Вибори президента в США відбудуться в 2020 році, але передвиборча кампанія вже триває.

Провідні партії США готуються до так званих "праймеріз", щоб визначити єдиного кандидата від своєї партії для участі у президентських перегонах. Якщо в Республіканській партії лише один політик поки заявив про свій намір змагатись з чинним президентом США Дональдом Трампом за номінацію від партії, то конкуренція за партійну номінацію серед представників Демократичної партії вже дуже інтенсивна. 24 кандидати виборюють право представити свою партію на виборах у 2020 році.

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