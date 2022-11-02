Байден виступить з промовою про загрози для демократії США

Президент США Джо Байден виступить з промовою в Капітолії 2 листопада, повідомили представники Білого дому Аніта Данн та Джен О'Меллі-Ділон під час конференції агенції Axios в середу.

Промову, присвячену загрозам для демократії, Байден виголосить лише за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США, на яких вирішиться те, яка партія отримає більшість в американському парламенті.

Президент говоритиме про тих, хто "намагається зашкодити довірі голосуванню та демократії, а також про те, що означають для нашої демократії вибори наступного тижня", - наводять ЗМІ заяву Комітету Демократичної партії, яка організовує промову.

"Гадаю, можна очікувати почути від нього цього вечора те, що він повторює попередні декілька місяців - зараз багато що залежить в плані демократії, і всі мають відіграти в цьому роль", - сказала О'Меллі.

Промова відбудеться лише через кілька днів після нападу на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 28 жовтня нападник увірвався до будинку і вдарив Пола Пелосі молотком по голові. 82-річному Полу терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання. Нападнику висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.