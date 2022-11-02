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Байден виступить з промовою про загрози для демократії США
Президент США Джо Байден виступить з промовою в Капітолії 2 листопада, повідомили представники Білого дому Аніта Данн та Джен О'Меллі-Ділон під час конференції агенції Axios в середу.
Промову, присвячену загрозам для демократії, Байден виголосить лише за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США, на яких вирішиться те, яка партія отримає більшість в американському парламенті.
Президент говоритиме про тих, хто "намагається зашкодити довірі голосуванню та демократії, а також про те, що означають для нашої демократії вибори наступного тижня", - наводять ЗМІ заяву Комітету Демократичної партії, яка організовує промову.
"Гадаю, можна очікувати почути від нього цього вечора те, що він повторює попередні декілька місяців - зараз багато що залежить в плані демократії, і всі мають відіграти в цьому роль", - сказала О'Меллі.
Промова відбудеться лише через кілька днів після нападу на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 28 жовтня нападник увірвався до будинку і вдарив Пола Пелосі молотком по голові. 82-річному Полу терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання. Нападнику висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.
Практично всі американці виступають проти політичного насильства, сказала Данн, і додала, що те, що відбулось із чоловіком спікерки є "жахливим".
Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена хоч дещо підвищився останнім часом, залишається нижчим за середній за часів його президентства, що вказує на ймовірність того, що опозиційна Республіканска партія, отримає більшість хоча б в одній з палат американського Конгресу, повідомляє Reuters.
Видання наводить результати опитування Reuters/Ipsos, де йдеться, що Байдена підтримують 40% американців, на один відсотковий пункт більше, ніж тиждень тому.
Серед проблмених питань найбільше американців турбує стан економіки та висока інфляція (30%).
В статті використано інформацію Reuters
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Австралія надає Україні ще 30 бронеавтомобілів Bushmaster
Австралія надасть Україні 30 бронеавтомобілів Bushmaster, додатково до 60 Bushmaster, які Україна вже отримала від Канберри. Включно із новими поставками бронеавтомобілів, загальна допомога Австралії складає $420 млн. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
«[Австралія надає] 30 додаткових Bushmaster, а загалом передала 90 Bushmaster. Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США). Це один із найбільших внесків для підтримки України країн, які не є членами НАТО», - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США)міністр оборони Австралії Річард Марлес
Окрім поставок бронеавтомобілів, міністр оборони Австралії наголосив на участі у програмах тренувань українських військових у Великій Британії.
«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому ми дуже раді оголосити, що ми надсилатимемо інструкторів до Великої Британії в рамках британської ініціативи з тренувань українських військових», - заявив Марлес.
Міністр оборони Австралії зауважив, що хоч Україна і знаходиться географічно далеко від Австралії, принципи, які «поставлені на карту в Україні стосуються австралійських національних інтересів».
Нагадаємо, що як повідомляв Голос Америки, австралійський уряд заявив, що надішле 70 військових до Великої Британії для участі в тренуванні українських військових.
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США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю для війни в Україні
Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для її війни в Україні, а поставки намагаються приховати, створюючи враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Про такі оцінки Вашингтона пвідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Американські високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися, пише видання.
Раніше в середу Кірбі сказав американському телеканалу CNN: "У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. - Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів [...] Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи надходять ці вантажі".
Кірбі не надав доказів на підтримку звинувачень, зауважує CNN. При цьому нещодавно директорка з національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що "експортний контроль змушує Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".
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NYT: генерали РФ говорили про можливе застосування ядерної зброї в Україні. Що каже Білий дім?
Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив у середу речник Білого дому Джон Кірбі. Він відмовився коментувати повідомлення New York Times про такі дискусії серед російських генералів.
"Від самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно, - сказав Кірбі. - Ми продовжуємо стежити за цим якнайуважніше, і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання".
У статті New York Times від 2 листопада йдеться про те, що у середині жовтня американська влада отримала розвідувальні дані про те, що російські генерали "нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва могла б використати тактичну ядерну зброю в Україні, підвищуючи занепокоєння Вашингтона та союзних держав, повідомляє низка американських високопосадовців".
Видання зазначає, що "президент Володимир Путін не брав участі в розмовах, які проходили на тлі посилення ядерної риторики Росії та невдач на полі бою". "Але той факт, що високопоставлені російські військові керівники навіть мали такі обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки він показав, наскільки російські генерали розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози пана Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами".
Як пише NYT, за оцінками Пентагону, Росія має запаси близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї: "Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів".
Тим часом, в коментарі Reuters неназваний високопосадовець країни Заходу на умовах анонімності заявив, що хоча Путін "ослаблений цією справді катастрофічною помилкою", тобто неспровокованою війною в Україні, й "люди бачать, що він зробив велику помилку", навряд чи найближчим часом відбудеться будь-яка зміна верхівки влади в Росії.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Два бізнес-партнери Абрамовича потрапили під санкції Британії
Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів "за допомогу Путіну в мобілізації російської промисловості на підтримку війни" в Україні. Таким чином Британія збільшує економічний тиск на Путіна, і робитиме це поки Україна не переможе, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.
Під санкції потрапили Олександр Абрамов та Олександр Фролов, які, за оцінками британської влади, мають більше 110 мільйонів статків в Британії і є бізнес-партнерами впливового російського олігарха Романа Абрамовича. Абрамов та Фролов, кажуть в британському МЗС, діють в видобувній, транспортній та будівельній галузях, а раніше володіли великими пакетами акцій в сталеплавильній компанії Evraz.
"Путін продовжує покладатись на обране коло еліти, щоб утримувати контроль за промисловістю і підживлювати незаконне вторгнення до України", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Також санкції введено проти Альберна Шигабутдінова, який керує групою TAIF, що відповідає за 96% нафтової галузі в Татарстані. Айрат Шаймієв керує державною компанією "Татавтодор".
Загалом під санкціями Великої Британії перебувають 120 олігархів із загальними статками більше 140 млрд дол.
Абрамов був серед 67 осіб, проти яких навесні запровадила санкції Автралія. Австралійський уряд заявив, що Абрамов близько пов'язаний з російським урядом, який проводить "несправедливе і незаконне вторгнення до України". Абрамов оскаржує ці санкції. Санкції проти Абрамова у жовтні ввела і Нова Зеландія, де Абрамов є "найбагатшим російським інвестором", за оцінками уряду.
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