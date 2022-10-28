Чоловіка Ненсі Пелосі "жорстоко побили". Він шпиталізований 

Чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі "жорстоко побили" в їхньому помешканні. Інцидент трапився в п'ятницю вранці в їхньому будинку в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Самої спікерки Ненсі Пелосі вдома не було.

Про це повідомив речник спікерки Дрю Гемміл.

“Зловмисник затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу, очікується його повне одужання”, - повідомив речник лідерки демократичної більшості у Палаті представників США.

Полу Пелосі 82 роки. Видання CNN повідомляє, що на нього напали з молотком.

Їхня родина у відкритій заяві подякувала рятувальникам за оперативність.

“Спікерка та її родина вдячні рятувальникам швидкого реагування та медичним працівникам, які були задіяні. Ми просимо приватності на цей час”, - мовиться в їхньому повідомленні.

Поліція Капітолію США заявила, що долучилась до зусиль ФБР та поліції Сан-Франциско у розслідуванні злому будинку спікерки Палати представників.

“На момент нічного злому спікерка перебувала у Вашингтоні, округ Колумбія, зі своїм підрозділом охорони”, - мовиться в повідомленні поліції Капітолію.

“Спецагенти Каліфорнійського польового офісу капітолійської поліції швидко прибули на місце події, водночас зі східного узбережжя у Сан-Франциско направили групу слідчих із відділу оцінки загроз, щоб допомогти ФБР і поліції Сан-Франциско у спільному розслідуванні”, - повідомляє поліція Капітолію.

Президент США Джо Байден та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер висловили підтримку Ненсі Пелосі та її родині телефоном.

Як повідомила прес-служба Білого дому, “президент задоволений, що очікується повне одужання” Пола Пелосі. Байден закликав журналістів поважати приватність родини Пелосі.

Публічно підтримку родині Пелосі висловили її колеги з Конгресу від обох партій.