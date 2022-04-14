Джо Байден: Білий дім вирішує, який представник США вирушить до Києва

Президент Байден заявив у четвер, що зараз вирішується питання про те, чи буде направлено до Києва представника адміністрації Білого дому, на знак підтримки з боку США і як реакцію на запрошення, зроблене раніше Джо Байдену президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми приймаємо рішення [з цього питання] прямо зараз", - повідомив Джо Байден перед від'їздом до штату Північна Кароліна.

Особи в адміністрації Білого дому, знайомі із ситуацією, повідомили агентству Reuters на умовах анонімності, що про візит до України самого президента Байдена чи віце-президента Харріс не йдеться, але це можуть бути держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін.

При цьому, як повідомляє "Радіо Свобода", президент США Джо Байден перебуваючи на об'єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд, заявив, що готовий особисто приїхати до України.

На запитання, чи збираються США відправляти високопосадовців в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення ухвалюється зараз.

Він пожартував: «Ви готові поїхати?», на зустрічне запитання: «А Ви?» президент США відповів: «Так»

Між тим видання The New York Times повідомляє, що конгресвуман Вікторія Спартц (Victoria Spartz -англ.) та сенатор Стів Дейнс (Steve Daines - англ.) у четвер відвідали Київ та його передмістя на знак солідарності з Україною. Як вказує видання, таким чином американські законодавці стали першими посадовцями США, які відвідали Україну з початку війни.

Нагадаємо, раніше у Києві особисто побували прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", The New York Times.