Байден підписав закон про оборонний бюджет, що включає 800 мільйонів доларів для України

Сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України і жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують, кажуть західні експерти. А міністр оборони України вважає, що забезпечити поразку Росії є головним глобальним завданням на 2023 рік.

Президент Росії Володимир Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналізуючи тези, які Путін висловив на своїй прес-конференції 22 грудня, що відбулася на другий день після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, аналітики ISW доходять висновку, що головне завдання, яке ставить перед собою російський президент – це зменшити допомогу Заходу в обороні України, яку Москва не бачить як суверенну державу, і змушення київського уряду до капітуляції.

«Путін також повторив свою мету-максимум для Росії – «захистити» український народ від їх уряду, маючи на увазі, що Росія має намір змусити київський уряд капітулювати. Путін згадав Україну як державу лише для того, щоб неправдиво зауважити, що з вини України переговори з Росією є неможливими», – пишуть аналітики ISW у серії твітів.

Однак, спроба Путіна дискредитувати Україну і підірвати підтримку західних країн, на думку аналітиків ISW, «навряд чи увінчається успіхом, враховуючи неодноразові заяви лідерів США та Європи щодо їхньої рішучості забезпечити, щоб Україна вирішувала власний курс».

Діяти на випередження – дешевше, ніж реагувати на загрози – Резников

Про те, що поразка Росії буде спільною метою України та її союзників на наступний рік пише і міністр оборони України. У статті, яку 22 грудня опублікувала "Атлантична рада", Олексій Резников пише, що нині «Україна стала щитом Європи, захищаючи континент на лінії фронту протяжністю 2500 кілометрів», що означає, що успіхи української армії – це зменшення загроз для НАТО та ЄС.

Як каже Резников, загрози, які створила Росія цього року, перестають бути локальними, вона створює «злочинні коаліції з іншими терористичними режимами», зокрема з Іраном. І якщо Росія не зазнає поразки 2023 року, глобальна безпека наступного року тільки погіршиться.

«Численні авторитарні режими уважно стежать за розвитком подій в Україні та розглядатимуть будь-який успіх Росії як зелене світло для власних актів агресії», – каже Резников.

Український міністр оборони вважає, що якщо західні країни не усвідомили цих загроз раніше, коли Україна про них попереджала, то час зробити це зараз. Повернення до стану перед війною – неможливе, тому потрібно вкласти всі сили у перемогу, і для цього, як каже Резников, потрібно, щоб усі західні країни це прийняли, і почали діяти на випередження.

Потрібно не шукати, як домовитися з Путіним, а дати Україні зброю – протиповітряну оборону, ракети великої дальності, танки та літаки, щоб вона могла якнайшвидше закінчити війну, каже Резников.

Перемога України, на його думку, матиме глобальний ефект – вона покращить безпекову ситуацію всюди, де Росія намагається її підірвати – на Балканах, Близькому Сході, Кавказі та навіть у Центральній Азії та Африці. Як каже український урядовець, «успіх України відродить увесь демократичний світ, одночасно продемонструвавши відновлену силу міжнародного порядку, заснованого на правилах».

«Ставки надзвичайно високі» – Едвард Лукас

Про брак рішучості з боку Заходу говорить і колишній журналіст журналу Economist, а нині старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA), Едвард Лукас. На його думку, для Заходу, питання перемоги над Росією це – не питання засобів, а волі. Але британський експерт, який протягом багатьох років вивчав російську політичну систему, вважає, що «ставки надзвичайно високі».

«Тільки уявіть, наскільки небезпечним буде життя, якщо Росія якимось чином виграє цю війну», – каже він у статті, де критикує Захід за те, що не дослухався вчасно до попереджень України та її сусідок у Центральній та Східній Європі.

«Захід має військові засоби, щоб довести війну до швидкого кінця, забезпечивши протиповітряну оборону та високоточні удари великої дальності, – вважає Лукас. – Зовнішній світ охоче засуджує напади Росії на цивільне енергопостачання, водопостачання, каналізацію та тепло як воєннні злочини, але не робитиме необхідного, щоб запобігти їм».

Лукас говорить, що суми, які потрібні Україні на наступний рік – незначні для Заходу. Він посилається на підрахунки експертів, які кажуть, що економіка США, ЄС, Великої Британії та Канади разом приблизно в 22 рази більша за російську, а якщо додати союзників - Японію, Австралію та інших - то забезпечення України 60-ма мільярдами доларів, необхідними для того, щоб утриматися на плаву наступного року, обійдеться у суму, що є меншою, ніж 0,1% ВВП цих країн.