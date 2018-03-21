"Бокс по переписці" із Трампом влаштував 75-річний Джо Байден і розсмішив спортивних експертів

Байден готовий покарати Трампа за зневажливі слова щодо жінок, але обирає для цього класично маскулінні метафори.
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що "віддухопелив" би Дональда Трампа за його репліки щодо жінок, якби обоє були у школі. Про це повідомляє Сі-Ен-Ен. Слова Байдена прозвучали в ході виступу в Університеті Маямі.
"Коли чоловік, який зрештою став лідером нашої нації, сказав "я можу вхопити жінку будь-де і їй це сподобається", а потім сказав "я помилився", - сказав Байден, - "Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я б його вивів за спортзал та віддухопелив".
Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я би його вивів за спортзал та віддухопеливДжо Байден
Байден також згадав, що був "дуже добрим спортсменом" і додав, що репліки, які дозволяв собі щодо жінок Трамп, на його пам'яті у чоловічій компанії міг би дозволити собі лише "найтовстіший, найпотворніший сучий син з усіх присутніх".
Як відзначає Сі-Ен-Ен, Байден очолює ініціативу, яка спрямована проти сексуального насильства в американських університетах.
Трамп раніше вже коментував подібні заяви Байдена, заявивши серед іншого, що він легко розібрався би із Байденом і радо би із ним побився.
"Бокс по листуванню" між двома політиками традиційно привертає увагу американських ЗМІ.
Видання USA Today восени 2016 року навіть провело іронічне опитування експертів у царині боксу, щоб виявити переможця гіпотетичного двобою між політиками.
Видання USA Today восени 2016 року провело опитування експертів у царині боксу, щоб виявити переможця гіпотетичного двобою між політиками
Всесвітньовідомий тренер з боксу Фреді Роуч, який працює із Менні Пакьяо віддав перевагу Дональда Трампу.
"Віддаю перевагу Трампу. Він жорсткіший, у нього ця гангстерська зачіска. Він колишній вуличний хлопак. Він керував готелями в Атлантік Сіті. Думаю, що Трамп переміг би нокаутом та ще і у ранніх раундах. Байден трошки м'якотілий. Віце-президент - це така легка робота. Він цілий день тільки і робить, що підлабузничає", - заявив тоді Роуч.
Вірогідною назвав перемогу в уявному двобої і Абель Санчес, тренер зірки світового боксу Геннадія Головкіна.
Дональд знає бокс. Він ходив до спортзалу. Якщо з ним трошки попрацювати, думаю у нього була би забійна двійкаШон Ґіббонс про бойові навички Трампа
"Я думаю, що Трамп більший боєць. Він, здається, з усіма хотів би влаштувати бійку. Тому я думаю, що Трамп виграв би", - заявив Санчес.
Подібну думку озвучив і тренер з боксу, екс-боєць Шон Ґіббонс.
"Дональд знає бокс. Він ходив до спортзалу. Якщо з ним трошки попрацювати, думаю у нього була би забійна двійка (комбінація ударів джеб-крос у боксі - прим. ГА). Він любить бокс. У Байдена просто немає шансів. Він повільний, надто старий і не такий вправний на ногах, як Дональд. Дональд мав справу із найжорсткішими мужиками на нашій планеті. Він знає Майка Тайсона. Гарантую вам, що він пару раз добре тренувався; правильно тренувався. А ще його постійно лупцюють ЗМІ, він готовий на комусь відігратись, то чом би не на Джо?", - заявив тоді Ґіббонс.
Якби у Гілларі було 2 місяці на підготовку, я би звів її із Трампом на ринзі і вона вибила б із нього весь непотрібБоб Арум казав у 2016-му, що Клінтон побила б Трампа
Натомість Боб Арум, промоутер українського боксера, чемпіона світу Василя Ломаченка, у тому ж опитуванні заявив, що добре потренувавшись, Гілларі Клінтон легко розмазала б Трампа по рингу.
"Якби у Гілларі було 2 місяці на підготовку, я би звів її із Трампом на ринзі, і вона вибила б із нього весь непотріб. Але їй знадобиться 2 місяці на підготовку, і тренером має бути Фредді Роуч", - сказав у 2016 Боб Арум, віддаючи належне бойовим якостям колишнього державного секретаря США Гілларі Клінтон.
Дональд Трамп відомий зухвалими та зневажливими висловами про жінок у минулому. Зокрема його сумнозвісний вислів про те, що жінки дозволяють будьщо знаменитостям та зізнання Трампа у тому, що він не питаючи хапав жінок, численні ЗМІ та коментатори привівняли до сексуальних домагань та актів сексуального насильства.
Сам Джо Байден свого часу опинявся у центрі закидів щодо неналежної поведінки щодо жінок та дітей
Водночас Трамп відомий і значною кількістю публічних та непублічних романів. Просто зараз Трамп також перебуває в епцінетрі скандалу щодо його минулих стосунків із зіркою дорослого кіно, яка заявляє, що мала інтимні стосунки із Трампом у минулому. У Білому домі це відкидають. Сама жінка добивається скасування угоди про нерозголошення, яку свого часу підписала із представниками Трампа.
В одному з випадків Байден виявив підвищену увагу до дружини міністра оборони США Ештона Картера, прихопишив останню за плечі та нащіптуючи їй щось на вухо просто під час виступу чоловіка.
У 2015 році у The Washington Post вийшла напівжартівлива стаття "Що робити із гидким (creepy - прим.ГА) дядечком Джо Байденом".
У 2017-му у колонці, оприлюдненій виданням The Washington Times, журналістка Шеріл Чамлі перелічила численні підозрілі, на її думку, вияви уваги Байдена до дівчат та жінок, і провела паралелі між ним та республіканцем Роєм Муром, який звинувачувався в минулому в сексуальних домаганнях та насильстві щодо численних жінок та в сексуальних стосунках із неповнолітньою. Мур запекло відкидав звинувачення, які співпали із виборчою кампанією, у якій Мур брав участь та програв.
Закиди на адресу Байдена щодо неналежної поведінки щодо жінок були також предметом уваги з боку Дональда Трампа.
Публічно екс-віце-президент США активно виступає проти насильства проти жінок та за їх рівноправ'я із чоловіками.
Зміна культури насильства у нашій країні є пристрастю цілого мого життяДжо Байден
У березні цього року у спеціальному зверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня колишній віце-президент США закликав людство покінчити із нерівною винагородою жінок за однакову з чоловіками працю та нерівністю у доступі представників різних статей до капіталу.
Екс-віце-президент США також закликав "працювати, щоб покінчити з насильством проти жінок, страшним злом, яке досі толерується, або ж ігнорується у надто багатьох суспільствах у світі".
"Зміна культури насильства у нашій країні є пристрастю цілого мого життя. Тому я планую битись аж до спільної перемоги, поруч із цими непохитними жінками, які завжди перебувають на чолі цього руху", - заявив Джозеф Байден.
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