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США

"Бокс по переписці" із Трампом влаштував 75-річний Джо Байден і розсмішив спортивних експертів

Байден готовий покарати Трампа за зневажливі слова щодо жінок, але обирає для цього класично маскулінні метафори.

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що "віддухопелив" би Дональда Трампа за його репліки щодо жінок, якби обоє були у школі. Про це повідомляє Сі-Ен-Ен. Слова Байдена прозвучали в ході виступу в Університеті Маямі.

"Коли чоловік, який зрештою став лідером нашої нації, сказав "я можу вхопити жінку будь-де і їй це сподобається", а потім сказав "я помилився", - сказав Байден, - "Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я б його вивів за спортзал та віддухопелив".

Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я би його вивів за спортзал та віддухопелив
Джо Байден

Байден також згадав, що був "дуже добрим спортсменом" і додав, що репліки, які дозволяв собі щодо жінок Трамп, на його пам'яті у чоловічій компанії міг би дозволити собі лише "найтовстіший, найпотворніший сучий син з усіх присутніх".

Як відзначає Сі-Ен-Ен, Байден очолює ініціативу, яка спрямована проти сексуального насильства в американських університетах.

Трамп раніше вже коментував подібні заяви Байдена, заявивши серед іншого, що він легко розібрався би із Байденом і радо би із ним побився.

"Бокс по листуванню" між двома політиками традиційно привертає увагу американських ЗМІ.

Видання USA Today восени 2016 року навіть провело іронічне опитування експертів у царині боксу, щоб виявити переможця гіпотетичного двобою між політиками.

Видання USA Today восени 2016 року провело опитування експертів у царині боксу, щоб виявити переможця гіпотетичного двобою між політиками

Всесвітньовідомий тренер з боксу Фреді Роуч, який працює із Менні Пакьяо віддав перевагу Дональда Трампу.

"Віддаю перевагу Трампу. Він жорсткіший, у нього ця гангстерська зачіска. Він колишній вуличний хлопак. Він керував готелями в Атлантік Сіті. Думаю, що Трамп переміг би нокаутом та ще і у ранніх раундах. Байден трошки м'якотілий. Віце-президент - це така легка робота. Він цілий день тільки і робить, що підлабузничає", - заявив тоді Роуч.

Вірогідною назвав перемогу в уявному двобої і Абель Санчес, тренер зірки світового боксу Геннадія Головкіна.

Дональд знає бокс. Він ходив до спортзалу. Якщо з ним трошки попрацювати, думаю у нього була би забійна двійка
Шон Ґіббонс про бойові навички Трампа

"Я думаю, що Трамп більший боєць. Він, здається, з усіма хотів би влаштувати бійку. Тому я думаю, що Трамп виграв би", - заявив Санчес.

Подібну думку озвучив і тренер з боксу, екс-боєць Шон Ґіббонс.

"Дональд знає бокс. Він ходив до спортзалу. Якщо з ним трошки попрацювати, думаю у нього була би забійна двійка (комбінація ударів джеб-крос у боксі - прим. ГА). Він любить бокс. У Байдена просто немає шансів. Він повільний, надто старий і не такий вправний на ногах, як Дональд. Дональд мав справу із найжорсткішими мужиками на нашій планеті. Він знає Майка Тайсона. Гарантую вам, що він пару раз добре тренувався; правильно тренувався. А ще його постійно лупцюють ЗМІ, він готовий на комусь відігратись, то чом би не на Джо?", - заявив тоді Ґіббонс.

Якби у Гілларі було 2 місяці на підготовку, я би звів її із Трампом на ринзі і вона вибила б із нього весь непотріб
Боб Арум казав у 2016-му, що Клінтон побила б Трампа

Натомість Боб Арум, промоутер українського боксера, чемпіона світу Василя Ломаченка, у тому ж опитуванні заявив, що добре потренувавшись, Гілларі Клінтон легко розмазала б Трампа по рингу.

"Якби у Гілларі було 2 місяці на підготовку, я би звів її із Трампом на ринзі, і вона вибила б із нього весь непотріб. Але їй знадобиться 2 місяці на підготовку, і тренером має бути Фредді Роуч", - сказав у 2016 Боб Арум, віддаючи належне бойовим якостям колишнього державного секретаря США Гілларі Клінтон.

Дональд Трамп відомий зухвалими та зневажливими висловами про жінок у минулому. Зокрема його сумнозвісний вислів про те, що жінки дозволяють будьщо знаменитостям та зізнання Трампа у тому, що він не питаючи хапав жінок, численні ЗМІ та коментатори привівняли до сексуальних домагань та актів сексуального насильства.

Сам Джо Байден свого часу опинявся у центрі закидів щодо неналежної поведінки щодо жінок та дітей

Водночас Трамп відомий і значною кількістю публічних та непублічних романів. Просто зараз Трамп також перебуває в епцінетрі скандалу щодо його минулих стосунків із зіркою дорослого кіно, яка заявляє, що мала інтимні стосунки із Трампом у минулому. У Білому домі це відкидають. Сама жінка добивається скасування угоди про нерозголошення, яку свого часу підписала із представниками Трампа.

При цьому сам Джо Байден свого часу опинявся у центрі закидів щодо неналежної поведінки щодо жінок та дітей, через його звичку публічно виявляти жести уваги до жінок, торкатись їх, іноді попри їх помітний дискомфорт через його дії.

В одному з випадків Байден виявив підвищену увагу до дружини міністра оборони США Ештона Картера, прихопишив останню за плечі та нащіптуючи їй щось на вухо просто під час виступу чоловіка.

У 2015 році у The Washington Post вийшла напівжартівлива стаття "Що робити із гидким (creepy - прим.ГА) дядечком Джо Байденом".

У 2017-му у колонці, оприлюдненій виданням The Washington Times, журналістка Шеріл Чамлі перелічила численні підозрілі, на її думку, вияви уваги Байдена до дівчат та жінок, і провела паралелі між ним та республіканцем Роєм Муром, який звинувачувався в минулому в сексуальних домаганнях та насильстві щодо численних жінок та в сексуальних стосунках із неповнолітньою. Мур запекло відкидав звинувачення, які співпали із виборчою кампанією, у якій Мур брав участь та програв.

​Закиди на адресу Байдена щодо неналежної поведінки щодо жінок були також предметом уваги з боку Дональда Трампа.

Публічно екс-віце-президент США активно виступає проти насильства проти жінок та за їх рівноправ'я із чоловіками.

Зміна культури насильства у нашій країні є пристрастю цілого мого життя
Джо Байден

У березні цього року у спеціальному зверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня колишній віце-президент США закликав людство покінчити із нерівною винагородою жінок за однакову з чоловіками працю та нерівністю у доступі представників різних статей до капіталу.

Екс-віце-президент США також закликав "працювати, щоб покінчити з насильством проти жінок, страшним злом, яке досі толерується, або ж ігнорується у надто багатьох суспільствах у світі".

"Зміна культури насильства у нашій країні є пристрастю цілого мого життя. Тому я планую битись аж до спільної перемоги, поруч із цими непохитними жінками, які завжди перебувають на чолі цього руху", - заявив Джозеф Байден.

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Трамп пропонує запровадити смертну кару, як найвище покарання для наркодилерів. Відео
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Трамп пропонує запровадити смертну кару, як найвище покарання для наркодилерів. Відео

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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