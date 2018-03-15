"Вчорашній супергерой став ворогом держави" - західні оглядачі про події навколо Савченко

Рівень звинувачень на адресу народного депутата Надії Савченко без перебільшень приголомшив західних журналістів та оглядачів. Більше про це в огляді перших коментарів з приводу сьогоднішніх подій у Києві.

Як відомо, народний депутат України Надія Савченко опинилась у центрі нечуваного скандалу. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив журналістам, що Савченко можуть пред'явити підозру в причетності до підготовки державного перевороту.

Божевільний день взаємних звинувчень

Генпрокурор Юрій Луценко, як відзначає "УП", заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки. Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Сама Савченко, як пишуть ЗМІ, заохочує українців до повстання проти влади і пронесла до Верховної Ради зброю.

"Досі не можу сприйняти, як належне те наскільки божевільною є історія навколо Савченко. Це просто як серіал "Батьківщина" по-українськи, тільки страшніше. Який жах!", - твітує Оскар Горчинський з видання Wirtualna Polska.

"Кремлівські пропагандистські видання, бувало, жартували, що України пошкодує про повернення Надії Савченко з російського полону. Тепер генпрокурор звинувачує її у плануванні теракту в українському парламенті. На голову не налазить", - пише популярний оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

Чимало коментаторів ставлять події навколо Савченко в один ряд із видворенням з України екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі.

"Якими будуть наслідки політичного переслідування інакодумців Саакашвілі та Савченко - конослідація чи підрив "ліберальної демократії" в Україні? Підозрюю, що останнє ", - твітує дописувач доцент університету Ноттінгема, Адам Свейн.

"Активним критиком уряду" України назвав на тлі останніх подій Савченко Джона Фішер, кореспондент Бі-Бі-Сі в Україні.

Те, що причиною проблем Савченко може бути боротьба влади із опозицією допускає і канадський журналіст Джастін Лінґ.

"Це лігітимне розслідування злочину, чи спроба Порошенка позбавитись конкуренції? Ще побачимо", - твітує журналіст.

"Все це виглядає притягнутим за вуха, адже припало на час, коли Порошенко активно затикає рота критикам", - твітує Максим Такер, співробітник Open Society Foundation, колишній кореспондент західних видань у Києві.

Натомість коментар дописувачки Vox Ukraine Аріяни Ґіць нагадує, що до Ради Савченко пройшла через політичну силу Юлії Тимошенко.

Чи дає це підстави говорити, що скандал із Савченко може зашкодити популярному українському політику Юлії Тимошенко? Сама Ґіць закидає останній, що та "улюблений кандидат в президенти України Путіна".

"Дії Савченко не повинні тепер нікого дивувати. Але постає питання, чи її завербували під час затримання, під впливом стресу від тих подій; чи може, і це надзвичайно цинічно, все викрадення та ув'язнення було постановкою", - твітує Ґіць, "Так чи інакше, давайте не забувати, що Тимошенко - улюблений кандидат в президенти України Путіна - віддала Савченко провідне місце у партійному списку. Не треба забувати про цей факт, чи ставитись до нього, як до прояву доброти".

Як повідомляється, сама Савченко заявила, що під час Революції Гідності в Україні особисто стала свідком того, як нинішній спікер Ради Парубій заводив снайперів до готелю "Україна". Пізніше вона заявила, що переплутала останнього із Сергієм Пашинським. Останній у лютому 2014-го року допоміг особі, в авто якої протестувальники виявили снайперську гвинтівку, зашити місце події.

Савченко також звинуватила українську владу у втраті Криму та розв'язанні війни на Донбасі та заявила, що військовий переворот в Україні є бажаним для багатьох.

"Божевільний день взаємних звинувчень", - твітує про події у Києві Джош Ковенський з англомовного видання Kyiv Post.

З ним важко не погодитись.

Між тим деякі вже задумались над майбутнім Савченко і тим, чим для цілої країни тепер обернулося нещодавнє возвеличення Надії Савченко на державному рівні.

"Якщо Савченко посадять, Україна може повернути її Росії. Говорячи серйозно, суд над Савченко у Києві буде абсолютно за межами розуміння з огляду на те, як її хоробрість та патріотизм оспівували під час російського полону. Вчорашній супергерой сьогодні став ворогом держави", - твітує оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

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