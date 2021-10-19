У світі більш схвально оцінюють діяльність адміністрації Байдена, ніж Трампа - опитування

За півроку діяльності нової адміністрації президента США рейтинги схвалення діяльності Білого дому у світі зросли майже у 50 країнах світу. Про це свідчить нове опитування Gallup.

У 2020 році за результатами такого ж дослідження, медіанна підтримка американської влади, коли на чолі країни був Дональд Трамп, складала 30% серед респондентів у 108 країнах світу. За даними, станом на серпень, у 46 державах в середньому роботу Байдена підтримують 49%.

Лише у трьох країнах Байдена підтримують менше ніж Трампа торік: з 18% до 13% упало схвалення діяльності нового президента в Росії, з 20% до 16% - у Сербії, з 54% до 50% - у Беніні.

Натомість у ЄС витуація зворотня: у Португалії підтримка Байдена зросла на 52 відсоткових пункти, порівняно зі схваленням діяльності Трампа, у Нідерландах - на 45 вп, у Швеції - на 41 вп. Схожа ситуація в Німеччині, Італії, Франції та Японії. У Канаді кількість опитаних, що підтримують роботу Білого дому, зросла з 17% до 55%. Україна потрапила до категорії - зростання підтримки між +10 і +29 відсоткових пунктів.

Gallup вказує на те, наскільки суттєво відрізнялась зовнішня політика Трампа й Байдена: республіканець дотримувався ідеї "Америка перед усім", а демократ висловлюється за тіснішу співпрацю із країнами світу.

Водночас, США й досі не у топі країн, чиє керівництво схвалюють у світі. Зокрема, на запитання про те, чиє керівництво респондентам імпонує найбільше з-поміж США, Німеччини, Китаю та Росії, - у Європі, Азії та на обох американських континентах найбільш схвально оцінюють Німеччину.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, через дев'ять місяців після вступу на посаду підтримка президента Джо Байдена серед американців знижується. Серед причин, як кажуть експерти: хаотичне виведення американського контингенту з Афганістану, політичне протистояння між республіканцями й демократами у Вашингтоні щодо збільшення межі державного боргу, а також ситуація із пандемією у США.

У матеріалі використано джерела: Gallup, англомовна служба "Голосу Америки"

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