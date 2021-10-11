Рейтинги підтримки Байдена знижуються

Через дев'ять місяців після вступу на посаду підтримка президента Джо Байдена серед американців знижується.

Це засвідчили одразу кілька загальнонаціональних опитувань думки виборців минулого тижня. За даними сайту FiveThirtyEight, 49,2% американців не підтримують голову Білого дому проти 44,5% респондентів, які схвально оцінюють його роботу. 5 нещодавніх опитувань проведених сайтом RealClearPolitics засвідчили, що незадоволення Байденом перевищує підтримку, три опитування показали зворотні результати.

Аналітики кажуть, що найбільш різке падіння рівня підтримки президента відбулось серед незалежних виборців (які не ідентифікують себе як республіканців чи демократів - прим.), які допомогли Байдену обійти колишнього президента Дональда Трампа у перегонах за Білий дім.

У липні після шести місяців в Овальному кабінеті, рівень підтримки Байдена був на 9% вищий, ніж незадоволення його роботою, але це змінилось до кінця серпня. За два місяці його рейтинг впав іще нижче. Експерти мають кілька пояснень.

У цей час відбулось хаотичне виведення американського контингенту з Афганістану після 20 років війни, кажуть аналітики. Вони також підкреслюють затяте політичне протистояння між республіканцями й демократами у Вашингтоні щодо збільшення межі державного боргу, а також суперечку у Демократичній партії США щодо розміру й обсягу плану Байдена щодо найбільшого за останні 50 років плану про збільшення соціального захисту для населення.

Також відбувається зростання випадків зараження коронавірусом, а майже 70 мільйонів американців і досі не вакциновані. Байден запровадив обов'язкове щеплення чи регулярні тестування на коронавірус для компаній із понад 100 працівниками, але в деяких штатах і компаніях ці вимоги не виконують.

Минулого тижня демократи і республіканці у Сенаті домовились дозволити уряду збільшити верхню межу запозичень до початку грудня, після чого це рішення буде знову переглянуто. Тим часом, демократи у Конгресі за наказом Байдена намагаються просувати його пропозицію про збільшення соціальних гарантій та витрат у розмірі 3,5 трильйонів доларів, так само як і його план із модернізації інфраструктури країни.

Ухвалення законодавчих ініціатив і зменшення загрози коронавірусу можуть посилити позиції Байдена, але, як відзначає сайт FiveThirtyEight, зараз Байдена підтримує найменша кількість виборців на цей момент президенства, ніж майже усіх американських президентів із 1945 року. Виняток становлять лише два президенти, один з них - Дональд Трамп.

Коли прес-секретарку Білого дому запитали про зниження рівня підтримки президента, вона сказала: "Зараз у нашій країні важкі часи. Ми й досі боремось проти COVID-19, і чимало людей, включно з нами, думали, що до цього часу ми вже подолаємо це".

"Нема питань, що це впливає на багато проблем", - сказала вона. Зокрема, йдеться про мережу постачання споживчих товарів, вироблених за кордоном, які застрягли в американських портах, де бракує працівників. Вона також сказала, що люди бояться за своє здоров'я, тож не хочуть повертатись на роботу.

Псакі додала: "У центрі нашої уваги - приборкання пандемії й повернення життя до, певною мірою, норми".

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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