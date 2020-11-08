Як віце-президент Байден був в Україні 6 разів - якою буде його політика щодо Києва тепер?

Річард Ніксон і Джордж Буш-старший були двома президентами США, які відвідували ще радянський Київ. За часів незалежності Білл Клінтон побував в Україні тричі, а Джордж Буш-молодший відвідав Київ один раз.

У питанні оборони, я надам більше безпекової допомоги - включаючи зброю - щоб посилити здатність України захищатися

Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас, в адміністрації Обами Джо Байден, як віце-президент, побував в Україні 6 разів: у липні 2009, березні, червні й листопаді 2014, грудні 2015, січні 2017. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком. Якої політики він планує дотримуватись надалі?

"Спершу, я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики, - йдеться у статті Council on Foreign Relations від серпня 2019 року, де висуванці у кандидати в президенти від Демократичної партії відповіли на питання із їхньої майбутньої закордонної політики у разі перемоги на виборах. - У питанні оборони, я надам більше безпекової допомоги - включаючи зброю - щоб посилити здатність України захищатися. Я також розширю успішні місії із підготовки українських Збройних Сил, запроваджених за часу адміністрації Обами-Байдена.

Я також переконаюсь, щоб уся підтримка США Україні суворо залежала від антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів

В економічній площині я працюватиму на те, щоб збільшити прямі західні інвестиції і підтримку задля української енергетичної незалежності від Росії, особливо якщо Північний потік-2 буде побудований протягом наступного року, - бо цей проект значно загрожує доступу України до російського газу.

Я також переконаюсь, щоб уся підтримка США Україні суворо залежала від антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

Наша стратегічна мета - підтримати поступ демократичної, об'єднаної, суверенної України

Зрештою, я забезпечу значно більшу дипломатичну роль США - разом з Францією та Німеччиною - у перемовинах із Росією. Водночас, щоб дипломатія працювала, нам потрібно мати сильніші важелі впливу на Москву, а це означає більше роботи і з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб переконатись, що Росія платить більшу ціну за триваючу війну в Україні. Наша стратегічна мета - підтримати поступ демократичної, об'єднаної, суверенної України, й змусити Кремль платити ціну за його невпинні атаки на міжнародний порядок".

Нагадаємо, Україна стала темою для обговорення під час других телевізійних дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом.

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