Байден та голова Єврокомісії обговорили співпрацю - піднімали теми України, Росії, НАТО

Президент США Джо Байден провів у п'ятницю телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Європейської комісії. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

У бесіді з фон дер Ляєн Байден підкреслив підтримку Євросоюзу і прихильність відновленню жвавого партнерства між США та ЄС.

Президент США і голова Єврокомісії домовилися про припинення дії взаємних мит на авіаційну техніку, запроваджених у рамках суперечок всередині Світової організації торгівлі (СОТ), на чотири місяці. Лідери погодилися працювати над вирішенням цих давніх суперечок.

Байден і фон дер Ляєн, як йдеться в повідомленні Білого дому, «домовилися координувати дії з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи Китай, Росію, Білорусь, Україну і Західні Балкани». Вони також обговорили співпрацю у стримуванні пандемії COVID-19 і підвищенні глобальної безпеки в області охорони здоров'я, стійкого відновлення світової економіки, подолання кліматичної кризи і зміцнення демократії », вказується в повідомленні.

Заява фон дер Ляєн містить додаткові подробиці щодо розмови.

"Ми поділяємо стратегічне бачення щодо Росії. Я запропонувала тісно координувати нашу політику та заходи щодо Східної Європи, зокрема. Ми поділились нашими поглядами щодо України", - відзначає заява.

Ляєн також вказала, що у питанні закордонної політики вона та Байден погодились "посилити співпрацю із партнерами, які поділяють наші думки та підтримують демократію, стабільність та заможність на тлі міжнародного середовища, яке швидко змінюється".

"Ми будемо робити це у тісній співпраці із НАТО", - відзначаєтсья у заяві.

Дивіться також: Санкції США проти Коломойського: коментарі експертів та посадовців