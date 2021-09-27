Байден отримав щеплення третьою дозою вакцини Pfizer. Оновлено

В понеділок президент США Джо Байден пройшов щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцинацію, що відбулась в Білому домі, транслювали наживо.

В п'ятницю Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендували проведення щеплення додатковою, третьою, дозою вакцини Pfizer для осіб старше 65 років, людей з послабленою імунною системою а також тих, хто має високий ризик заразитись на COVID-19, через свою професійну діяльність. Наразі влада США вивчає інформацію щодо можливих додаткових щеплень іншими вакцинами від COVID-19 зареєстрованими у США, виробництва Moderna та Johnson&Johnson.

Байден закликав американців, яким рекомендовано додаткову вакцинацію, зробити це щеплення.

60 мільйонів американців можуть тепер пройти додаткову вакцинацію, через 6 місяців після перших двох щеплень, повідомив Байден у відеозверненні, розміщеному в соцмережах в понеділок.

Додаткову вакцинацію рекомендовано тим, хто пройшов щеплення двома дозами вакцини Pfizer більш ніж 6 місяців тому, вони "мають 65 років, або більше, це дорослі після 18 років із певними ускладненнями, такими як діабет або ожиріння, а також ті, хто наражається на підвищений ризик захворіти та COVID-19, через те, де вони працюють, або живуть, включаючи вчителів, працівників сфери охорони здоров'я", заявив Байден у відеозверненні.

78-річнй Байден підпадає під рекомендацію додаткової вакцинації за віком. Він отримав щеплення другою дозою вакцини 11 січня.

Всесвітня організації охорони здоров'я виступила проти додаткових вакцинацій у багатих країнах, в той час, як бідні країни не мають доступу до вакцин. Раніше у Білому домі називали позицію ВООЗ "хибним вибором", заявляючи, що США роблять багато, щоб надати вакцини біднішим країнам.

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