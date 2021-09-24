У США рекомендують щеплення третьою дозою вакцини Pfizer для низки професій

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендують проведення щеплення додатковою, третьою, дозою вакцини Pfizer для осіб старше 65 років, людей з послабленою імунною системою а також тих, хто має високий ризик заразитись на COVID-19, через свою професійну діяльність.

Рішення CDC не повною мірою відповідає рекомендацям, виданим експертами цієї установи в четвер. Остаточне рішення, на відміну від рекоменадацій експертів, включає положення про додаткові вакцинації для осіб від 18 до 64 років, задіяних у професіях з високим ризиком зараження на COVID-19. Ця категорія може включати медиків, продавців, вчителів, працівників соціальних служб, тощо.

"Моя робота як директорки CDC полягає в тому, щоб визнавати, де наші зусилля матимуть найбільший вплив", - заявила директорка CDC Рошель Валенські.

Остаточні рекомендації CDC відповідають висновку експертів Адміністрації США з контрою над продуктами харчування та ліками (FDA), виданим минулого тижня. Експерти FDA також висловились на користь додаткового щеплення для осіб, задіяних в професіях, де ризик заражень є високим.

Американські експерти не рекомендували додаткову вакцинацію для широкого загалу, через брак свідчень щодо того, що ризик важкого перебігу захворювань зростає з часом, після вакцинації двома дозами, а користь від додаткової вакцинації молодих дорослих перевищує ризики.

Рішення CDC відкриває шлях для початку щеплень додатковою дозою вакцини у США.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюзом оголосив в четвер, що його штат готовий негайно розпочати щеплення додатковою дозою вакцини.

"Ми повінстю підтримуємо рішення наших партнерів на федеральному рівні про додаткову вакцинацію і Каліфорнія створила необхідну інфраструктуру, щоб мобілізувати розподіл вакцин на захист здоров'я та добробуту каліфорнійців", - заявив губернатор штату.

В статті використано матеріали АР.

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