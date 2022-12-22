Байден назвав причини, чому США ще не надали «всю зброю, що потрібна» для перемоги України

Президент США Джо Байден заявив, що європейські партнери по НАТО остерігалися, що Росія почне ескалацію, якщо б Україна отримала певні види зброї, а для надання військової допомоги Україні, було потрібно зберегти єдність НАТО.

Про це президент Байден сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

«Існує цілий Альянс, якому важливо залишитися з Україною», – заявив Байден журналістам у східній кімнаті Білого дому.

Відповідаючи на запитання української журналістки про те, чому США відразу не надали всієї зброї, за допомогою якої Україна могла б звільнити всю свою територію, Байден сказав, що не було згоди європейських партнерів на те, щоб Україна отримала інші системи зброї, ніж вона отримує зараз.

«Ідея про те, що ми дамо Україні принципово інший матеріал, ніж той, який там уже йде, мала б перспективу розвалу НАТО та розвалу Європейського Союзу та решти світу. Ми збираємося дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла захищатися, щоб мала змогу досягти успіху на полі бою», – сказав Байден.

Президент США наголосив, що провів «кілька сотень годин віч-на-віч з європейськими союзниками», переконуючи їх, щоб вони продовжували підтримувати Україну.

«Вони це прекрасно розуміють, але не хочуть воювати з Росією. Вони не шукають третьої світової війни. І вони думають, що усього цього можна уникнути, переконавшись, що Україна зможе досягти успіху на полі бою. Так чи інакше, є ще що сказати, але, напевно, я вже сказав занадто багато», – додав Байден.

Під час прес-конференції Байден також сказав, що зараз не бачить загрози єдності НАТО.

«Мене зовсім не хвилює питання збереження альянсу, НАТО та Європейського Союзу, а також інших країн – я ніколи не бачив, щоб НАТО та ЄС були більш об’єднаними щодо чогось, і я не бачу жодних ознак будь-яких змін», – сказав Байден.

«Ми всі знаємо, що тут поставлено на карту, наші європейські партнери навіть більше. Йдеться про те, що ми ніколи не бачили великого вторгнення в європейську країну з часів Другої світової війни, і вони не бачать жодних ознак того, що Путін збирається щось робити, щоб це змінити, якщо ми не будемо чинимо опір і не допоможемо українцям чинити опір. Ми всі знаємо, що поставлено на карту – сама ідея суверенітету, Статут ООН», – наголосив Байден.

У своїй відповіді він також назвав сфери, в яких буде посилена обороноздатність України – це протиповітряна оборона, де крім наданих систем Patriot, були надані «сотні передових артилерійських систем з десятків країн», бронетехніка та «ще 200 000 додаткових боєприпасів».

Як повідомляв «Голос Америки», США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 млрд дол. Новий пакет вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті та балістичні ракети, а також літаки.