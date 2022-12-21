Система Patriot і боєприпаси. Що ще у пакеті військової допомоги США?

За кілька годин до прибуття до Білого дому президента України Володимира Зеленського США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.

У заяві на сайті Міністерства оборони США мовиться, що ця система є «одним із найдосконаліших засобів протиповітряної оборони у світі».

«Після того, як вона запрацює, вона доповнить рівень оборони для протидії всьому спектру загроз, які зараз загрожують містам і цивільному населенню України», – мовиться у повідомленні Пентагона.

Раніше на допомогу в захисті повітряного простору України США надіслали системи NASAM, ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, "Стінгери" та обладнання для протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів.

У заяві на сайті Міністерства оборони США опубліковано весь перелік нового обладнання та боєприпасів, які планується відправити в Україну:

одна батарея ППО Patriot і боєприпаси;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;

10 82-мм мінометних систем;

10 мінометних систем калібру 60 мм;

37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);

120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

шість броньованих легкових вантажівок;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси та обладнання;

прилади нічного бачення та оптика;

тактичні захищені системи зв'язку;

бронежилети та інше польове спорядження.

У рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні Міністерство оборони також надасть Україні:

45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;

20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

50 000 122-мм ракет ГРАД;

100 000 патронів до 125-мм танкових боєприпасів;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У заяві мовиться, що це 28-ма поставка оборонної допомоги зі складів у США, яку адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року, і вона є у розмірі близько 1-го мільярда доларів, а також 850 мільйонів доларів допомоги через Ініціативу США з безпекової допомоги Україні (USAI), згідно з якою Сполучені Штати закуповують зброю у виробників, а не постачають уже готове обладнання, яке вилучається із запасів Міністерства оборони.

Як наголошує Пентагон, це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.

За підрахунками Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 21,9 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена.

З 2014 року Сполучені Штати виділили близько 24 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні та приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.