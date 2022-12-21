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- Голос Америки
Байден "в захваті" від візиту Зеленського до США
Президент США Джо Байден побажав українському президентові Володимиру Зеленськму "гарного перельоту" і сказав, що "в захваті" від візиту Зеленського до Вашингтона.
"Сподіваюсь, Володимире, що політ йде добре. Я в захваті від нагоди вас приймати. Багато чого потрібно обговорити", - твітує президент США у відповідь на повідомлення Зеленського про візит.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.
Зеленський пробуде у США всього декілька годин в середу 21 грудня. Він приїхав з України до Польщі потягом, а у організації його візиту до США задіяно американський військовий літак, повідомляє CNN з посиланням на інформацію посадовців США.
«Цей візит підкреслить непохитні наміри Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги», - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр напередодні.
За її словами, візит відбувається на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.
В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
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- Голос Америки
Різдвяні вогні в різних містах світу згаснуть на годину на знак солідарності з Україною
Різдвяні вогні в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Сіднеї та інших містах світу вимкнуться на годину на знак солідарності з українцями, які внаслідок обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури залишилися без світла та опалення.
У рамках акції під назвою «Година за Україну» її ініціатори – учасники платформи зі збору коштів президента України Володимира Зеленського United24, народні депутати України, модна та креативна платформа 1 Granary та альтернативна медіа-організація «Війна проти війни» – закликають вимкнути святкове освітлення на годину о 20:00 за місцевим часом у середу, найтемніший день 2022 року. Частиною акції є збір у 10 мільйонів доларів США для закупівлі генераторів для лікарень по всій Україні цієї зими.
Акцію підтримають на головних британських пам’ятках, такі як Трафальгарська площа, Кентерберійський собор, шотландський парламент в Единбурзі, а також кілька інших ключових місць у різних містах Європи, США та Австралії.
У Страсбурзі на годину вимкне святкові вогні Палац Європи, де відбуваються засідання Ради Європи.
«Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 21:00 (EET), у найкоротший день і найдовшу ніч у році, Палац Європи у Страсбурзі вимкне світло на знак солідарності з вами», – мовиться у Twitter європейської установи.
Ініціативу підтримав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
«Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!» - написав Джонсон у твіттері.
Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який разом з мером Лондона Садіком Ханом, приєднався до акції солідарності, заявив, що на початку грудня побував в Україні та на власні очі «бачив страждання українців, які стикаються з насильством російського режиму, у темну та холодну зиму без електрики». Він закликав «кожного пожертвувати, що можуть, на ініціативу United24, щоб допомогти зібрати кошти для оплати лікарняних генераторів».
Тим часом у Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок заявив, що країні слід готуватися до нових атак Росії на її енергетичну інфраструктуру, оскільки Москва хоче, щоб українці провели Різдво та Новий рік у темряві.
Він сказав про це після серії ударів російських ракет та безпілотників, які, за словами українських чиновників, залишили постачання електроенергії в Київській області на рівні, що забезпечує менше половини потреб столиці в електроенергії.
Як повернути Крим до кінця літа, говорить Бен Годжес
Крим буде звільнений до кінця майбутнього літа. Такий прогноз зробив генерал-лейтенант США (у відст.) Бен Годжес під час зустрічі в "Атлантичній раді" у Вашингтоні 20 грудня.
Як пояснив колишній військовик, для звільнення півострова не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).
Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ, каже Годжес.
За його словами, «Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».
Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.
Як вважає американський генерал, причина у тому, що «Надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби».
Цю думку про причини зволікання з потужною наступальною зброєю для України поділяють і інші експерти, які виступали на дискусії "Атлантичної ради".
«Захід не вірить, що Україна може відвоювати Крим без того, щоб Росія вдалася до ядерної атаки. Ми боїмося Росію. Гадаю, президент і його радники з безпеки самі себе переконали, що Росія набагато страшніша, ніж вона є насправді», - зауважила заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Герінг.
«Ми виявляли далеко більшу рішучість щодо Радянського Союзу. А це був сильніший ворог, аніж Росія «Крихітки Путіна», - додає директор Євразійського центру посол Джон Гербст.
Що потрібно для того, щоб Україна швидше виграла цю війну?
Як вважає генерал Годжес, «Білий дім повинен сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. 10 місяців триває війна, а Білий дім ніяк не може подолати цей останній маленький бар’єр і сказати: "Ми зробимо все, щоб Україна перемогла". Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії».
«Ми дуже вдячні за те, що отримуємо», - наголосила учасниця обговорення, голова комісії ВР з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Проте на її думку, на Заході досі немає консенсусу, що Україна повинна перемогти, і що саме означає ця перемога.
«Коли я чую, що західні партнери підтримуватимуть нас до кінця, то мене непокоїть, як вони розуміють оте «до кінця» і яким той кінець може бути. Краще б вони сказали, що підтримуватимуть Україну до її перемоги над Росією», - зауважила Цинцадзе.
«Я думаю, що Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія», - підкреслив генерал Годжес.
За його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни. «Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту», - вважає Годжес.
«Крим буде повернуто. Це цілком можливо», - додав інший учасник дискусії, екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Як він сказав – з ATACMS чи без, але Україна доб’ється ізоляції півострова.
«Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року», - заявив, підсумовуючи дискусію, Бен Годжес. І додав: сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.
- Голос Америки
Це честь приймати "абсолютного героя" Зеленського у Конгресі - Ненсі Пелосі
Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".
У відповідь на запитання журналістів про те, яке послання конгресмени мають для Зеленського, Пелосі сказала, що це "дуже потужна двопартійна підтримка". В офіційному листі-запрошенні для виступу у Конгресі Пелосі зазначила, що "Америка і світ у захваті від героїзму українського народу".
"Він національний і світовий герой - я буду слухати його [промову особисто]", - сказав про візит Зеленського сенатор-республіканець Мітт Ромні, пише The New York Times.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.
Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що візит Зеленського відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, на тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн Європи.
В Нью-Йорку відкрили будинок для українських бійців, які приїхали на протезування та реабілітацію. Відео
В Нью-Йорку також допомагають відновитись українським військовим – там відкрився Центр добрих справ. Це спеціальний будинок, в якому вже живуть двоє поранених бійців, які приїхали до Нью-Йорка на протезування та реабілітацію.
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