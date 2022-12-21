Байден "в захваті" від візиту Зеленського до США

Президент США Джо Байден побажав українському президентові Володимиру Зеленськму "гарного перельоту" і сказав, що "в захваті" від візиту Зеленського до Вашингтона.

"Сподіваюсь, Володимире, що політ йде добре. Я в захваті від нагоди вас приймати. Багато чого потрібно обговорити", - твітує президент США у відповідь на повідомлення Зеленського про візит.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.

Зеленський пробуде у США всього декілька годин в середу 21 грудня. Він приїхав з України до Польщі потягом, а у організації його візиту до США задіяно американський військовий літак, повідомляє CNN з посиланням на інформацію посадовців США.

«Цей візит підкреслить непохитні наміри Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги», - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр напередодні.

За її словами, візит відбувається на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.

В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.

Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".

Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.

В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.