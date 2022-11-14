Байден заявив про готовність до співпраці на зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну про готовність США співпрацювати з Китаєм, щоб протидіяти основним світовим викликам, таким як зміна клімату та забезпечення продовольством. Про це Байден сказав під час зустрічі з Сі Цзіньпіном в понеділок, першої їхньої особистої зустрічі за президентства Байдена.

"Світ, я гадаю, очікує від Китаю та Сполучених Штатів, що вони відіграватимуть ключову роль у вирішенні світових викликів, від зміни клімату до продовольчої безпеки і що ми зможемо працювати разом. Сполучені Штати готові до цього, працювати з вами, якщо ви цього бажаєте", - заявив Байден і підкреслив, що США тримають відкритими можливості для комунікації з Китаєм.

Сі у відповідь заявив, що "світ очікує, що Китай та Споулчені Штати відповідно управлятимуть своїми відносинами". "Світ стоїть на перехресті. Куди йти звідси - це питання турбує не лише нас, але і всі країни".

Зустріч відбувається на полях саміту "Групи 20" на Балі.

Китай не засудив російську агресію проти України, але виступив проти воєнного застосування ядерної зброї. Захід та Україна звинувачують Кремль у погрозах ядерною зброєю.

Напередодні зустрічі Байдена та Сі, прем'єр-міністр Китаю Лі Кекіан негативно відгукнувся про "безвідповідальну" ядерну риторику, повідомляє посадовець США, присутній на зустрічах, пише Reuters.

Американський посадовець зазначив, що Лі на саміті ASEAN в неділю "багато говорив про політику Китаю щодо України". "Беззаперечно, в Пекіні є певний дискомфорт через безвідповідальну риторику, та діяльність з боку Росії, - заявив посадовець. - Також, гадаю, беззаперечно, що в Китаї, ймовірно, як здивовані так і трохи зніяковілі через проведення російської воєнної операції".

Обговорення Байдена та Сі, як очікується, включатиме крім питання позиції Китаю у війні Росії проти України, також питання напругу щодо Тайваню та Північної Кореї, говорять оглядачі.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН на початку листопада Сполучені Штати розкритикували Китай і Росію за надання «повного захисту» Північній Кореї. Північна Корея «користується повним захистом від двох членів цієї ради», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні ради в п’ятницю, не називаючи країни прямо. Посланник Китаю тоді закликав Вашингтон припинити "в односторонньому порядку нагнітати напругу і конфронтацію" і продемонструвати щирість у відповідь на "законні та розумні занепокоєння" Північної Кореї.

Китай виступив проти візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань раніше цього року. За оцінками військових США, Китай може спробувати військовим чином приєднати Тайвань вже в наступні два роки.

Минулого місяця Сі отримав третій термін на посаді президента, від Конгресу комуністичної партії.

В статті використано матеріал Reuters.