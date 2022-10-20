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Китай може напасти на Тайвань вже в 2022-2023 роках, вважають у ВМС США
Китай може напасти на Тайвань вже до 2024 року. Такими оцінками поділився Голова операційного командування ВМС США адмірал Майк Гілдей під час події в вашингтонському науковому центрі Atlantic Council в середу.
Заява прозвучала у відповідь на прохання прокоментувати оцінки, які в 2021 році у свідченнях перед Конгресом США озвучив командувач ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Філ Девідсон. Девідсон тоді заявив, що Китай прагне отримати можливість забрати Тайвань за шість років, тобто до 2027 року, пише новинне видання американських ВМС USNI.
"Коли йдеться про вікно до 2027 року, - сказав Гілдей, - на мою думку варто говорити про вікно 2022 року, або, можливо, 2023 року. Не можу цього виключати. Я не хочу бути алармістом, але це не зникне за нашим бажанням".
Гілдей закликав дивитись не на заяви президента Китаю Сі Цзіньпіна, а на дії Китаю. "За минулі 20 років, як ми бачили, вони виконували кожну із своїх обіцянок навіть раніше, ніж строки, які вони оголошували", - сказав адмірал.
В неділю президент Китаю Сі Цзіньпін в промові на з'їзді Комуністичної партії Китаю заявив про намір приєднати Тайвань, називаючи це "возз'єднанням".
Підхід Пекіна до Тайваню в останні роки змінився, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок.
"Замість того, щоб дотримуватись статусу-кво, що склався і був позитивним, - сказав Блінкен у виступі в Стенфордському університеті, - було прийнято основоположне рішення, що статус-кво більше не прийнятний і, що Пекін хоче домагатись приєднання у значно більш короткі строки".
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Шольц: «Навіть тактика “спаленої землі” не допоможе Росії виграти у цій війні»
«Навіть тактика “спаленої землі” не допоможе Росії виграти у цій війні. Вони лише зміцнюють рішучість і стійкість України та її партнерів. Ми підкреслюємо нашу готовність брати постійну участь у розбудові сильних Збройних Сил України», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Західні держави звинуватили Москву в порушенні резолюції РБ ООН щодо ембарго на експорт зброї з Ірану
Росія погрожує «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН у разі відправлення експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими в Україні.
В середу, 19 жовтня, Сполучені Штати, Франція та Великобританія висловили стурбованість можливим використанням Росією іранських безпілотників для атак на українські міста. За ініціативою трьох західних держав, було закликано засідання Ради безпеки ООН, що відбулося сьогодні, 20 жовтня. У ході засідання було висловлено побоювання щодо імпорту безпілотників, що здійснюється Росією з порушенням резолюції, прийнятої РБ ООН у 2015 році.
В свою чергу, Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.
Після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою безпілотників заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський закликав Гутерріша та секретаріат ООН «утриматися від участі в будь-якому незаконному розслідуванні».
«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», - сказав він журналістам.
Полянський не став вдаватися до подробиць того, що малось на увазі в заяві щодо «перегляду співробітництва», спрямованої до генсека ООН.
Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія спростовує твердження про те, що її військові використовували іранські безпілотники для атак на українські міста.
Після засідання, заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі прокоментував це на своїй сторінці у Twitter. «Іран має зобов'язання не експортувати цю зброю, — йдеться в його посиланні. – Як член ООН, Іран зобов'язаний не підтримувати агресивну війну Росії».
Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників. Двічі на рік Гутерріш звітує перед Радою безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання резолюції 2015 року. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.
«Згідно з нашою політикою, ми завжди готові дослідити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані нам державами-членами», — заявив у середу офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.
І Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.
У листі, відправленому Гутеррішу в середу, постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україною.
«Тепер у нас є безліч доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та критично важливій цивільній інфраструктурі, - заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. - Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання Росії зброї для використання її в Україні, ми продовжимо роботу з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї до Росії».
Прайс попередив, що США «без вагань» застосуватимуть санкції та «інші відповідні інструменти щодо всіх» учасників постачання дронів до Росії, а також передадуть Києву «засоби протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від цього озброєння».
Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр сказав, що Гутерріш має «чіткі повноваження двічі на рік звітувати про всі ці речі і давати технічні оцінки, тому я думаю, що секретаріату ООН доведеться погодитися».
Відповідно до резолюції від 2015 р., пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на постачання звичайних озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.
Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.
Рада Безпеки ООН не може вдатися до будь-яких істотних дій у зв'язку з війною в Україні, оскільки Росія має право вето в цьому органі.
Представник ООН Дюжаррик відмовився коментувати зауваження Полянського.
Гутерріш та високопоставлені представники ООН ведуть переговори з Росією про продовження та розширення угоди від 22 липня, яка відновлює експорт українського зерна та добрив із Чорного моря. Термін дії договору може спливти наступного місяця, якщо угода не буде досягнута.
Полянський сказав, що не відчуває оптимізму щодо продовження угоди, тому що російський експорт зерна та добрив нині утруднений. Однак, коли його запитали, чи може співпраця Росії з Чорноморською угодою щодо зерна опинитися під загрозою, якщо Гутерріш відправить експертів в Україну для огляду безпілотників, Полянський відповів: «Поки що я не роблю прямого зв'язку».
У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".
Байден: США продають більше нафти із стратегічного резерву, щоб стримати ріст цін, спричинений війною Путіна в Україні
Президент США Джо Байден поклав на війну Путіна в Україні відповідальність за ріст цін на нафту та бензин цього року. "Раніше цього року, через путінське вторгнення до України, ціни на нафту та бензин різко зросли і я діяв рішуче", - сказав Байден у зверненні з Білого дому в середу.
США прискорять продаж останніх 15 мільйонів барелів зі Стратегічного резерву нафтопродуктів, з оголошених Байденом в березні 180 млн барелів, для того, щоб збільшити поставки і таким чином зменшити ціни на бензин у США, оголосив американський президент. Для того, щоб поповнити резерв і забезпечити компаніям можливість продавати американську нафту, Байден заявив, що держава купуватиме нафту для резерву, якщо ціна впаде нижче 70 дол за барель.
Ріст цін на бензин хвилює американців. Це питання активно фігурує в дискусіях політиків, які змагаються на проміжних виборах до Конгресу США, запланованих на листопад. Опозиція, зокрема, закидає Байдену недостатню увагу до розвитку внутрішнього видобутку нафти.
Байден же відкидає цю критику. "Насправді, ми вийдемо на рекордні рівні видобутку нафти в 2023 році", - заявив американський президент, додавши, що США наразі видобувають 12 мільйонів барелів нафти на день і є найбільшим виробником нафти у світі. Згідно з офіційними даними за 2021 рік, США споживають близько 20 мільйонів барелів нафти на день.
Світові ціни на нафту знижуються вже декілька місяців. Щоб підтримати ціни країни ОПЕК+, під керівництвом Саудівської Аравії, вирішили обмежити поставки нафти на світовий ринок на 2 млн барелів на день з листопада. Позиція Саудівської Аравії викликала різку критику США. В Білому домі звинуватили Саудівську Аравію в діях на користь Росії, бюджетні надходження якої залежать від цін на енергоресурси. В країні заперечують політичну мотивацію рішення і заявляють, що обмеження продажу викликане лише ринковими умовами.
Дивіться також: Захід обмежує ціну на російську нафту. Як це працюватиме? Яка ціна справедлива? - відповіді на 5 ключових питань
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