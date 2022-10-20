Китай може напасти на Тайвань вже в 2022-2023 роках, вважають у ВМС США

Росія погрожує «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН у разі відправлення експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими в Україні.

В середу, 19 жовтня, Сполучені Штати, Франція та Великобританія висловили стурбованість можливим використанням Росією іранських безпілотників для атак на українські міста. За ініціативою трьох західних держав, було закликано засідання Ради безпеки ООН, що відбулося сьогодні, 20 жовтня. У ході засідання було висловлено побоювання щодо імпорту безпілотників, що здійснюється Росією з порушенням резолюції, прийнятої РБ ООН у 2015 році.

В свою чергу, Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.

Після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою безпілотників заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський закликав Гутерріша та секретаріат ООН «утриматися від участі в будь-якому незаконному розслідуванні».

«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», - сказав він журналістам.

Полянський не став вдаватися до подробиць того, що малось на увазі в заяві щодо «перегляду співробітництва», спрямованої до генсека ООН.

Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія спростовує твердження про те, що її військові використовували іранські безпілотники для атак на українські міста.

Після засідання, заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі прокоментував це на своїй сторінці у Twitter. «Іран має зобов'язання не експортувати цю зброю, — йдеться в його посиланні. – Як член ООН, Іран зобов'язаний не підтримувати агресивну війну Росії».

Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників. Двічі на рік Гутерріш звітує перед Радою безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання резолюції 2015 року. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.

«Згідно з нашою політикою, ми завжди готові дослідити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані нам державами-членами», — заявив у середу офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

І Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.

У листі, відправленому Гутеррішу в середу, постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україною.

«Тепер у нас є безліч доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та критично важливій цивільній інфраструктурі, - заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. - Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання Росії зброї для використання її в Україні, ми продовжимо роботу з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї до Росії».

Прайс попередив, що США «без вагань» застосуватимуть санкції та «інші відповідні інструменти щодо всіх» учасників постачання дронів до Росії, а також передадуть Києву «засоби протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від цього озброєння».

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр сказав, що Гутерріш має «чіткі повноваження двічі на рік звітувати про всі ці речі і давати технічні оцінки, тому я думаю, що секретаріату ООН доведеться погодитися».

Відповідно до резолюції від 2015 р., пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на постачання звичайних озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.

Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

Рада Безпеки ООН не може вдатися до будь-яких істотних дій у зв'язку з війною в Україні, оскільки Росія має право вето в цьому органі.

Представник ООН Дюжаррик відмовився коментувати зауваження Полянського.

Гутерріш та високопоставлені представники ООН ведуть переговори з Росією про продовження та розширення угоди від 22 липня, яка відновлює експорт українського зерна та добрив із Чорного моря. Термін дії договору може спливти наступного місяця, якщо угода не буде досягнута.

Полянський сказав, що не відчуває оптимізму щодо продовження угоди, тому що російський експорт зерна та добрив нині утруднений. Однак, коли його запитали, чи може співпраця Росії з Чорноморською угодою щодо зерна опинитися під загрозою, якщо Гутерріш відправить експертів в Україну для огляду безпілотників, Полянський відповів: «Поки що я не роблю прямого зв'язку».

У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".