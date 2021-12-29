Байден незабаром поспілкується із Зеленським, - Білий Дім

В Білому домі заявили, що незабаром слід очікувати розмови президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського. Про це повідомив високопосадовець Ради з національної безпеки США.

“Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються”, - сказав посадовець. Він пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

Напередодні в Білому домі оголосили, що в четвер 30 грудня відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом та Володимиром Путіном. Про дзвінок, за словами адміністрації США, попросили в Кремлі.

“Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії”, - заявив посадовець Ради з національної безпеки США.

При цьому на переговорах між Сполученими Штатами та Росією, які заплановані на 10 січня у Женеві, ані Байден, ані Путін не будуть присутні. Очікується, що з боку США в них візьме участь делегація, яку очолить Державний департамент. В ній також будуть представники Пентагону та інших урядових відомств.

“Наше бачення - що ми можемо досягти найбільшого прогресу за столом переговорів, сидячи навпроти одне одного за закритими дверима, і тісно консультуючись з нашими союзниками та партнерами”, - заявив посадовець Ради з нацбезпеки. Він зауважив, що Сполучені Штати, як і Росія, мають свої занепокоєння, які вони представлять протягом цих переговорів.

В Білому домі підкресилили, що протягом переговорів керуватимуться принципом “нічого про партнерів без партнерів”. В адміністрації також додали, що представники України будуть присутні на засіданні Постійної ради ОБСЄ, яке заплановане на 13 січня.

“Питання, пов’язані з Україною, природньо пасують до контексту ОБСЄ, оскільки Україна є членом ОБСЄ і буде присутня за столом”, - сказав посадовець Ради з національної безпеки.

Він додав, що США і надалі серйозно стурбовані, оскільки продовжують спостерігати значну присутність російських військ довкола кордонів України.

“Очевидно, ми хотіли б бачити повернення збройних сил Росії до їхніх звичних тренувальних місць чи місць довгострокової дислокації. Це те, про що ми й надалі повідомлятимемо російській стороні. Але наша мета - залучити дипломатію, розпочати дискусії, а потім побачити, чи зможемо ми створити таке середовище, яке дозволить як деескалацію, так і прогрес у веденні переговорів”, - заявили в Раді з нацбезпеки.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським "зусилля з мирного вирішення конфлікту на сході України та подальше дипломатичне спілкування з Росією", повідомили в Держдепі.

Протягом розмови з Зеленським Блінкен "підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем нагромадження Росією військової сили на кордонах з Україною", - йдеться в заяві Держдепу.

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