Зеленський представив Байдену ініціативу проведення Глобального саміту миру

США не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії, натомість Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю". Про це Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC.

"Від самого початку ми говорили про те, щоб стежити [за ситуацією] і пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - сказав Кірбі.

У відповідь на запитання ведучої про те, якими можуть бути подальші плани президента РФ Володимира Путіна, Кірбі сказав, що Білий дім "судить за вчинками", які свідчать, що він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".

Раніше на прохання прокоментувати можливі атаки українських безпілотників по російських воєнних аеропортах Кірбі заявляв: "Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення. [...] Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують [...] - це рішення України, і ми це поважаємо".

Минулого тижня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснили атаками українських безпілотників. У Міноборони України вибухи офіційно не коментували. Деякі військові експерти припускають, що аеродроми дійсно могли атакувати дрони ЗСУ.

Водночас, днями із посиланням на неназване джерело британське видання The Sunday Times написало, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалась від ударів по воєнних цілях на території Росії. Медіа повідомляє, що американське військове керівництво змінило свою позицію з цього питання після масованих атак РФ по містах та цивільній інфраструктурі України та через зменшення занепокоєнь щодо ймовірної ескалації війни, включаючи можливий конфлікт між Росією та НАТО або можливість використання ядерної зброї.

Як пише газета, це дало "зелене світло" для ударів українськими дронами по воєнній інфраструктурі на території РФ. Раніше, вказує The Sunday Times, Захід надавав Києву зброю на умовах використання її винятково на території України, включаючи території, окуповані Росією після 2014 року.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомляло, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема, ATACMS.

Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законним цілям навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили атакують українську цивільну інфраструктуру, зазначає американський Інститут дослідження війни.

У п'ятницю Голос Америки повідомляв, що Білий дім оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні у 275 мільйонів доларів, а Палата представників Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на наступний рік, що передбачає 800 мільйонів доларів на підтримку Києва, а також регулярні перевірки допомоги Україні з боку інспекторів Пентагону, Державного департаменту США та Агентства міжнародного розвитку.