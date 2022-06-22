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“Пікнік підтримки”- як каліфорнійці у Сан-Дієго зустрічають українських біженців
Американці зустріли українських біженців з Харківщини, Київщини, Донеччини та Луганщини у місті Сан-Дієго пікніком, на якому також пропонували різні види допомоги новоприбулим сім'ям.
В одному із парків міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, американські волонтери чекають на українських біженців. Деякі з волонтерів нещодавно повернулись з українсько-польського кордону, де бачили сотні українських сімей, які тікали від війни.
“Це травматично, те що трапилося, так само як і те що пройшли ці люди… Іноді навіть маленькі вчинки доброти можуть підтримати їх і створити відчуття комфорту”, – розповідає Джоді Лук, співорганізаторка пікніка.
На пікніку біженців чекає домашня українська їжа, яку спеціально для співвітчизників готували представники української діаспори, розповіла співорганізаторка пікніка Христина Щелкунова.
“Це пиріг з м'ясом, з сиром, з куркою, а також є головний подарунок - київський торт і шашлик.”– каже Христина.
На пікнік прийшло близько 70 відвідувачів – це люди, які тікали від війни з Харкова, Києва, Маріуполя та Луганщини. Майже всі вперше виїхали так далеко від дому. Коли помітили українську їжу, не могли стримати емоцій.
Олена приїхала з Києва до Сан-Дієго з двома дітьми півтора місяця тому, її чоловік служить у теробороні. Жінка розповідає - такі зустрічі допомагають психологічно:
“По-перше, це морально допомагає зустрітись зі співвітчизниками, побачити своїх людей, почути рідну мову, також дуже багато корисної інформації, можна познайомитись із потрібними людьми.”
На пікнік запросили представників шкільного округу, які допомагають оформити дітей біженців за спрощеною процедурою та американців, які потенційно можуть допомогти сім'ям фінансово чи житлом. Наприклад, Келлі запропонувала орендувати житло для Надії та її доньки, які втікали від війни з Харкова.
Келлі з єврейської сім’ї, тому відчуває, що ситуація в Україні, чимось схожа на Голокост. Дізнавшись про сім'ю Надії, вона запропонувала платити за оренду квартири 4 місяці.
Завдяки Келлі та іншим волонтерам, для Надії та її донечки процес адаптації проходить спокійніше.
“Нам допомогли у пошуку житла, також купили велосипед зі спеціальним стільчиком для дитини, щоб я могла пересуватись без авто, пропонують консультації адвокатів”, – розповідає Надія, біженка з України.
У Харкові багатоквартирний будинок Надії зачепило ракетним прильотом. Її квартира дивом вціліла. Спочатку жінка з дитиною виїхали до Європи, потім через Мексику до США. Каже – обрала Америку, бо знає англійську мову. Про повернення до України поки що не думає.
“Ми сильно сумуємо за своєю домівкою, але ми дуже добре пам'ятаємо звідки ми виїхали, тому поки там відбуваються військові дії, то про це не може бути й мови. Ми знаємо людей, які вже загинули, відповідно, ми розуміємо, що ризикувати життям дитини, яка лише народилась, ми не маємо права”, – стверджує Надія.
Кожній сімї подарували пакунок з мякими іграшками та книгами. Проте найціннішим, кажуть українські сімї, є відчуття підтримки на чужій землі. І тут вони її відчули.
Дивіться також: В Сан-Дієго влаштували пікнік підтримки для вимушених переселенців з України. Відео
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- Голос Америки
Щоб захистити американців від інфляції, яку роздмухала війна РФ в Україні, Байден хоче ввести податкові канікули на бензин
З початку війни Росії проти України, ціни на бензин у США зросли майже на півдолара за літр до 1,3 долара за літр, йдеться в повідомленні Білого дому. Для того, щоб обмежити вплив інфляції на добробут американців, президент США Джо Байден закликав американський Конгрес призупинити дію федерального податку на продаж бензину на три місяці до вересня а також запропонував штатам призупинити дію відповідних місцевих податків.
США вчинили правильно, що підтримали Україну перед лицем російської агресії, хоча така підтримка і тягне за собою витрати, заявив Байден у зверненні з Білого дому в середу.
"Підтримка України протягом однієї з найсерйозніших агресій в Європі з Другої світової війни, захист демократії та захист свободи означає витрати для американців і решти вільного світу, - заявив американський президент. - Ми також мали сплатити ціну у вигляді економічних втрат, військового обладнання, гуманітарної допомоги і санкцій проти російської промисловості. Росія - один з основних виробників нафти у світі. Ми зупинили поставки російської нафти до США і наші партнери в Європі зробили так само, знаючи, що ми побачимо зростання цін на газ".
Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територіюПрезидент США Джо Байден
Байден додав, що, попри поради деяких експертів, США не проігнорували дії Путіна. "Це (ігнорувати - ред.) було б неправильно. Я був переконаний тоді і переконаний зараз - вільний світ не мав вибору. Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територію". Якщо б таке трапилось, зауважив Байден, Путін би не зупинився і "ми зіткнулись би із іще вищими цінами".
"Президент вважає, що в цей унікальний час, коли війна в Україні накладає витрати на американські родини, Конгрес мусить робити все можливе, щоб збільшити можливості для працюючих родин", - йдеться в повідомленні Білого дому, опублікованому перед виступом Байдена.
За рахунок податків на продаж бензину, наповнюється американський Трастовий фонд автодоріг. Для того, щоб податкові канікули не зашкодили фінансовому стану фонду, Байден пропонує штатам тимчасово утриматись від його використання.
- Голос Америки
У Microsoft розповіли про перші "постріли" російської війни, кібернапади РФ на 42-х союзників України
Російська розвідка збільшила напади на мережі та шпигунську діяльність проти урядів країн-союзниць України, йдеться в блозі компанії Microsoft, виданому в середу.
Компанія виявила кібернапади на 128 організацій у 42-х країнах, що підтримують Україну. Найбільше кібернападів російські зловмисники здійснюють на США а також на Польщу. Здебільшого зловмисники нападають на урядові структури, але також є атаки на дослідницькі установи, гуманітарні організації, об'єкти критичної інфраструктури.
За минулі два місяці збільшилась кількість російських кібернападів на країни Балтії, Данію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Туреччину. Цілями ставали також міністерства закордонних справ країн НАТО.
Майже третина таких нападів успішні, йдеться в блозі.
Microsoft зареєстрував численні кібернапади російських військових на 48 установ та компаній в Україні. В компанії вказали - Україна достатньо добре захищається від російських кібернападів, зокрема країні вдалось захистити урядові дані, розмістивши їх на хмарному сервісі.
Загалом, кібернапади є характерною рисою теперішньої війни Росії проти України, вказують експерти компанії. Для того, щоб переконатись в цьому, аналітики радять звернути увагу на початок війни. Саме перші постріли у війні стають предметом вивчення істориків, йдеться у дописі. Перші "постріли" війни Росії проти України було зроблено 23 лютого, за години до повнмасштабного вторгнення, кіберсфері, зауважують дослідники, вказуючи на проведення нападу із застосуванням програми Foxblade. Це, на думку дослідників корпорації, свідчить про важливість кіберпростору в теперішній війні Росії проти України.
Подібну думку висловив і помічник Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девід ван Віл. Під час виступу на щорічному саміті Defense One Tech Summit 18 червня, що присвячений новим технологіям та їхньому впливу на національну безпеку в майбутньому, він сказав, що кібернапади активно використовуються Росією проти України.
«Російська війна в Україні «на поверхні...виглядає як звичайний, широкомасштабний конфлікт, але якщо ви збільшите масштаб, ви побачите набагато більше, кібернетична складова відіграє велику роль», – передає слова посадовця НАТО кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін у своєму Twitter.
США та ЄС доклали максимум дипломатичних зусиль, щоб відмовити Путіна від «абсурдного і трагічного рішення» про війну в Україні – Держдеп
Західні союзники України доклали максимум зусиль, намагаючись відвернути війну Росії проти України, і зараз США і ЄС об’єднані спільною метою і підтримують Україну, сказала заступниця Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман.
Виступаючи на Форумі ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що відбувається у Вашингтоні та транслюється онлайн на веб-сторінці Атлантичної Ради, вона наголосила, що війна, яку розпочав проти України президент Росії Володимир Путін, була «обдумана», заздалегідь підготовлена і неспровокована, а президент Росії мав багато можливостей зійти зі шляху війни.
«Ми зробили величезну кількість дипломатичних зусиль заздалегідь, намагаючись дати Путіну можливість зійти з цього шляху, щоб йому не довелося приймати це абсурдне та трагічне рішення розпочати війну в Україні», – сказала Венді Шерман під час дискусії, що розпочинала Форум, повідомляє у твіттері кореспондент Голосу Америки з питань безпеки Джеф Селдін.
Венді Шерман ще раз запевнила, що жодні рішення, які стосуються України, її суверенітету та територій, не будуть ухвалюватися без України.
«Жодній країні не можна дозволяти вторгатись в іншу, або вирішувати за інші країни, яким має бути їхнє майбутнє. І це є урочиста обіцянка нашого партнерства з ЄС, зробити так, щоб Україна мала все, що їй потрібно, для того, щоб вона могла захиститися», – сказала заступниця держсекретаря.
Її партнер по вступній дискусії Форуму – генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно сказав, що Європа є об’єднана у своїй підтримці України, і «рішучість зберегти цю єдність є дуже сильною». Він висловив сподівання, що на саміті ЄС, що відбудеться цього тижня, Україна здобуде статус, який дозволить їй «стати частиною європейської родини».
Санніно також наголосив, що ЄС «жодним чином» не хоче підштовхувати Україну до рішень, які би Київ не вважав прийнятними для себе щодо умов встановлення миру з Росією.
«Ми хочемо чітко сказати, що ми не підштовхуємо Україну жодним чином ухвалювати рішення, які їй не підходять. Для нас важливо підтримувати той рівень допомоги, який ми вже надали Україні – військової, фінансової, політичої, та рішення України в майбутньому долучитися до Європейського Союзу, і ця підтримка є дуже сильною», – сказав Стефано Санніно.
Раніше повідомлялося, що згідно з проектом рішення лідери ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 червня планується схвалити рекомендацію Європейської Комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
За словами організаторів Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, він є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть ще більше зміцнити наше колективне процвітання та безпеку.
Цьогорічне 11-те засідання Форуму відбувається на тлі агресії Росії проти України. Обговорюється допомога Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки, включаючи протидію гібридним загрозам та вирішення проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки. Форум також проведе серію діалогів на високому рівні з питань економіки, цифрових технологій та захисту демократії.
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