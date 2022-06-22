“Пікнік підтримки”- як каліфорнійці у Сан-Дієго зустрічають українських біженців

Американці зустріли українських біженців з Харківщини, Київщини, Донеччини та Луганщини у місті Сан-Дієго пікніком, на якому також пропонували різні види допомоги новоприбулим сім'ям.

В одному із парків міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, американські волонтери чекають на українських біженців. Деякі з волонтерів нещодавно повернулись з українсько-польського кордону, де бачили сотні українських сімей, які тікали від війни.

“Це травматично, те що трапилося, так само як і те що пройшли ці люди… Іноді навіть маленькі вчинки доброти можуть підтримати їх і створити відчуття комфорту”, – розповідає Джоді Лук, співорганізаторка пікніка.

На пікніку біженців чекає домашня українська їжа, яку спеціально для співвітчизників готували представники української діаспори, розповіла співорганізаторка пікніка Христина Щелкунова.

“Це пиріг з м'ясом, з сиром, з куркою, а також є головний подарунок - київський торт і шашлик.”– каже Христина.

На пікнік прийшло близько 70 відвідувачів – це люди, які тікали від війни з Харкова, Києва, Маріуполя та Луганщини. Майже всі вперше виїхали так далеко від дому. Коли помітили українську їжу, не могли стримати емоцій.

Олена приїхала з Києва до Сан-Дієго з двома дітьми півтора місяця тому, її чоловік служить у теробороні. Жінка розповідає - такі зустрічі допомагають психологічно:

“По-перше, це морально допомагає зустрітись зі співвітчизниками, побачити своїх людей, почути рідну мову, також дуже багато корисної інформації, можна познайомитись із потрібними людьми.”

На пікнік запросили представників шкільного округу, які допомагають оформити дітей біженців за спрощеною процедурою та американців, які потенційно можуть допомогти сім'ям фінансово чи житлом. Наприклад, Келлі запропонувала орендувати житло для Надії та її доньки, які втікали від війни з Харкова.

Келлі з єврейської сім’ї, тому відчуває, що ситуація в Україні, чимось схожа на Голокост. Дізнавшись про сім'ю Надії, вона запропонувала платити за оренду квартири 4 місяці.

Завдяки Келлі та іншим волонтерам, для Надії та її донечки процес адаптації проходить спокійніше.

“Нам допомогли у пошуку житла, також купили велосипед зі спеціальним стільчиком для дитини, щоб я могла пересуватись без авто, пропонують консультації адвокатів”, – розповідає Надія, біженка з України.

У Харкові багатоквартирний будинок Надії зачепило ракетним прильотом. Її квартира дивом вціліла. Спочатку жінка з дитиною виїхали до Європи, потім через Мексику до США. Каже – обрала Америку, бо знає англійську мову. Про повернення до України поки що не думає.

“Ми сильно сумуємо за своєю домівкою, але ми дуже добре пам'ятаємо звідки ми виїхали, тому поки там відбуваються військові дії, то про це не може бути й мови. Ми знаємо людей, які вже загинули, відповідно, ми розуміємо, що ризикувати життям дитини, яка лише народилась, ми не маємо права”, – стверджує Надія.

Кожній сімї подарували пакунок з мякими іграшками та книгами. Проте найціннішим, кажуть українські сімї, є відчуття підтримки на чужій землі. І тут вони її відчули.

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