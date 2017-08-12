США: на мітингу білих націоналістів у Вірджинії спалахнули насильницькі сутички

У студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення організаторів акції із супротивниками





Група білих націоналістів зібралася в суботу на території Університету Вірджинії в Шарлотсвіллі в рамках підготовки до акції «Об'єднаємо правих», змусивши губернатора штату попередити людей утриматися подалі від університетського містечка.



Напередодні, в п'ятницю ввечері, група демонстрантів також пройшла через університетське містечко в Шарлотсвіллі зі смолоскипами, скандуючи гасло: «Життя білих має значення». Під час цього маршу сталося зіткнення білих націоналістів з противниками маніфестації.





Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб запобігти подальшому насильству. Щонайменше одну людину було заарештовано, а кілька інших - отримали легкі поранення.



Раніше очікувалося, що в суботній акції візьмуть участь від 2-х до 6 тисяч осіб, які незадоволені знесенням місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.



У штаті Вірджинія введено надзвичайний стан.

Президент Трамп у Twitter закликав до єдності і засудження ненависті. «В Америці немає місце на такий вияв насильства. Давайте, об’єднаймося в один америкаснький народ.



Губернатор Вірджинії Террі Маколифф оголосив підвищену готовність для Національної гвардії штату з метою попередити нові зіткнення між білими націоналістами і їх противниками. Губернатор закликав мешканців штату утриматися подалі від міста Шарлотсвілл, де в суботу проходять вуличні акції.



«Я хочу закликати моїх співгромадян в Вірджинії, які роздумують про приєднання до акцій на підтримку маніфестантів або їх супротивників, змінити свої плани», - з такою заявою звернувся Маколифф.



Він також сказав, що дав вказівки силам безпеки діяти швидко і рішуче, якщо знову виникнуть спалахи насильства.

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