Білий дім вважає "ексалацією" останній російський напад на Київ

Білий дім враховуватиме використання Росією смертоносних безпілотників під час ухвалення своїх майбутніх рішень та планування щодо допомоги Україні. Про це з посиланням на джерела в Адміністрації президента пише видання CNN.

Йдеться, зокрема, про ухвалення рішень щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, що є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни, - повідомив журналістам CNN високопосадовець в американському уряді.

Офіційні особи США ще у серпні заявляли, що Іран надав Росії першу партію таких безпілотників.

17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами Герань-2. Українська влада переконана, що ці безпілотники є так званими дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Країни ЄС - за санкції щодо Ірану

Низка міністрів закордонних справ Європейського Союзу перед нарадою в Люксембурзі у понеділок закликали запровадити додаткові санкції щодо Ірану через передачу Тегераном безпілотників Росії.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод засудив обстріли Києва. "Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники використовуються, очевидно, для нападу на центр Києва, це жорстокість", – сказав він. Данський міністр додав, що Європейський Союз повинен зробити "конкретні кроки" у відповідь.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що будь-яке використання іранських дронів у російській війні в Україні - це ескалація. "Дрони-камікадзе, які ми зараз бачимо в Україні, – це ескалація", - заявив він і додав, що надання РФ озброєння прирівнюватиметься до активної підтримки Москви у її повномасштабному вторгненні.

Міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні більше можливостей для повітряної оборони та запровадити нові санкції проти Ірану через продаж дронів Росії. "Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. ЄС має запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів", – написав у Twitter литовський міністр.

Голова польського МЗС Збігнев Рау заявив, що у ЄС існує консенсус щодо того, що проти Тегерана потрібно накласти додаткові санкції, якщо розслідування підтвердить, що для атак на українські міста використовувались іранські дрони, пише Reuters.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що санкції "потрібно опрацювати негайно", - повідомляє Reuters. Санкції, за його словами, діють як стримуючий фактор, щоб показати, що "це має наслідки".

Франція та Німеччина, також підтримали необхідність запровадження нових санкцій щодо Ірану, у зв'язку з постачанням безпілотників росіянам. Обидві ці країни є сторонами ядерної угоди з Іраном з 2015 року, то ж передачу безпілотників можуть розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Раніше ЄС узгодив окремий пакет санкцій, що включав замороження активів і заборону на подорожі для групи чиновників через придушення у Тегерані протестів.

Україна просить пришвидшити поставки систем ППО

У понеділок, 17 жовтня, Україна закликала Європейський Союз покарати Іран санкціями за постачання Росії смертоносних безпілотників.

Під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі глава МЗС України Дмитро Кулеба, з​вертаючись до колег віртуально із бомбосховища, закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Ірану, який постачає Росії безпілотники для нападу на Україну.

"Я, мабуть, перший міністр закордонних справ, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги. Просив більше ППО та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути сильним", – написав Кулеба у Twitter у понеділок.

Президент України Володимир Зеленський назвав понеділкові обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав союзників якомога швидше надати Україні системи ППО. "Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога", - сказав Єрмак.

Міністр оборони України Олексій Резніков у твітері звернувся до союзників України у світі, щоб вони допомогли відбити атаки російських ракет та іранських безпілотників.

«Росія та Іран об'єдналися, щоб ширити терор і смерть. «Шахед-136» — лише один із їхніх інструментів, поряд із «Калібром», «Іскандером», ракетами «Х», безпілотниками «Моджахер-6», «Фатех-110», «Золфагар». Демократії та найсвітліші уми світу повинні об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло», – написав міністр оборони України у твіті.

Попри свідчення, що атаки були здійснені на цивільну інфраструктуру та мирне населення, у Кремлі заявили про "завдання ударів по об'єктах воєнного управління та системи енергетики України".

Іран заперечує продаж безпілотників Росії

Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

"Опубліковані новини про те, що Іран надає Росії безпілотники, мають політичні амбіції, і їх поширюють західні джерела. Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни", — заявив Канаані.