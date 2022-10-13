Британія надасть Україні ракети для ППО, Естонія - зимове спорядження, Франція - гаубиці Caesar

Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, заявив очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес.

"Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах в Україні потребують подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я дав дозвіл на поставку в Україну зенітних ракет Amraam. Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом із американськими NASAMS", – зазначив він.

Нині французький президент Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив, що Париж продовжить надання Києву військової допомоги, зокрема поставки гаубиць Caesar. Він повідомив, що найближчим часом Україні буде передано ще 6 одиниць цієї зброї – на додаток до 18, поставлених раніше. Також Макрон згадав радари та засоби ППО.

Крім того, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що Таллінн схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Вона закликала пришвидшити надання допомоги, "щоб українці могли звільнити свої території". "Це шлях до миру", - написала вона у Twitter.

Тим часом, як повідомляв "Голос Америки", 13 держав НАТО, а також Фінляндія, яка зараз у процесі приєднання до альянсу, підписали лист про наміри із закупівлі систем протиповітряної оборони у межах запуску європейської ініціативи Sky Shield, що має посилити "здатність захищати Альянс від усіх повітряних і ракетних загроз" на тлі "безжальних і невибіркових" ракетних атак Росії проти України, зокрема, по цивільних об'єктах.

Напередодні міністри оборони країн НАТО обговорили, як можна зміцнити системи ППО України. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники дали Києву зрозуміти, що вони готові підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

А голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що американські системи ППО надійдуть в Україну так швидко, як Сполучені Штати зможуть їх доставити.

Раніше у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The Guardian, France 2