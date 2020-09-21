"Пандемія закінчиться у 2022 у найкращому разі", вважає Білл Гейтс, д-р Фаучі сподівається на нормалізацію в 2021

Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft та співголова Фонду Білла та Мелінди Гейтс заявив, що навіть у разі затвердження вакцини від коронавірусу на початку наступного року, США почнуть повертатись до нормального життя лише улітку 2021, а загалом пандемія, на його думку, закінчиться не раніше 2022.

Водночас, в інтерв'ю Fox News Гейтс сказав, що "оптимістичний, що пандемія не триватиме невідомо скільки", і підкреслив, що важливо, аби доступ до вакцини мали не лише заможні люди.

Сам Гейтс нещодавно пожертвував 650 мільйонів доларів на боротьбу проти хвороби, що стало найбільшою пожертвою незалежної фундації. Мільярдер і філантроп повідомив, що більшість з цих грошей підуть на те, щоб коли вакцину затвердять, її виготовили й для бідніших країн.

За його словами, коронавірус відкинув десятки років прогресу, якого вдалось досягнути у найбідніших країнах, й уперше за довгий час кількість людей, які живуть в умовах "надзвичайної бідності" зростає.

Доктор Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США, висловився дещо більш оптимістично про строки завершення пандемії.

«Якщо говорити про повернення до більш нормального життя, яке було до COVID, це буде в 2021 році, ближче до його завершення», - сказав Фаучі в інтерв‘ю MSNBC в п‘ятницю.

«Щоб мобілізувати та поширити вакцину і провести вакцинацію більшості населення для його захисту, ймовірно, знадобиться час до кінця 2021 року», - додав він.

Місяць тому голова Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус надав свої оцінки строків завершення пандемії. Він назвав пандемію COVID-19 «кризою, що випадає раз на сто років» і порівняв її з епідемією Іспанського грипу в 1918 році, від якого померло близько 50 мільйонів людей. Гебреєсус висловив сподівання, що пандемія COVID-19 завершиться за два роки, як це було з іспанським грипом сто років тому.

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