Мільярдер роздав на доброчинність весь свій статок у 8 мільярдів доларів

Американець ірландського походження мільярдер Чак Фіні, який заробив свої статки заснувавши з однокурсником в 1960-х мережу магазинів Duty Free Shoppers, оголосив що досяг свєї мети, віддавши на доброчинність 8 мільярдів доларів своїх статків.

38 років тому мільярдер заснував компанію Atlantic Philantropies і перевів туди увесь свій статок. Він не прагнув розголосу для своєї організації, яка більшість пожертв зробила анонімно. Цим Фіні заслужив прізвисько «Джеймс Бонд від філантропії». Він жертвував на проекти освіти, захисту прав людини та інше.

Цього тижня у організації Фіні офіційно закінчились гроші.

89-річний Фіні підписав документ про розпуск установи в понеділок. Він сказав, що щасливий, що мав можливість втілити свій план. «Ми багато навчились. Щось би ми зробили інакше, але я задоволений», - сказав Фіні в коментарі Forbes, а іншим мільярдерам він порадив долучатись до доброчинності і жити за гаслом «Давай поки живеш». «Спробуйте, вам сподобається», - сказав він.

Засновник Microsoft Білл Гейтс а також мільярдер Уоррен Баффет називають Фіні прикладом для себе і для ініціативи, яку вони просувають, щоб переконати мільярдерів віддавати на доброчинність частину своїх статків за свого життя.

Фіні залишив 2 мільйона собі на пенсію. Він веде скромний спосіб життя і живе з дружиною на зйомній квартирі у Сан-Франциско.

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