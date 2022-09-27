"Не бачимо причин коригувати нашу власну ядерну позицію" - Білий дім про ядерні погрози Росії 

США не бачать готовності Росії застосовувати ядерну зброю, але погрози з Кремля сприймають дуже серйозно. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у понеділок 26 вересня.

"Що стосується будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно. Наразі ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – так речниця Білого дому відповіла на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією ядерної зброї зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення до України.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю одному з американських каналів заявив, що США закликають Кремль припинити розмови про можливе використання ядерної зброї.

Блінкен також запевнив, що у США вже є план реагування на випадок, якщо Москва вирішить використати ядерну зброю.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і що Вашингтон вже повідомив Москву про "катастрофічні наслідки", з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь США, але наголосив, що Сполучені Штати приватно "докладно пояснили Москві, що саме це означатиме".

Володимир Путін 21 вересня сказав, що Росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій". Після так званих "референдумів" Росія може вважати українські території "своїми землями".