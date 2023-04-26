Мінськ заробляє на крадіжках інтелектуальної власності – звіт. США додали Білорусь до списку "країн-піраток" за новий закон

США додали Білорусь до переліку країн, де захист прав інтелектуальної власності вимагає посиленої уваги. Це рішення Офіс торгового представника США ухвалив у відповідь на новий білоруський закон, що легалізував неліцензійне використання певних творів, захищених авторським правом, які походять з країн, які запровадили санкції проти Білорусі через її роль у підтримці війни Росії в Україні.

Торговельне представництво Сполучених Штатів оприлюднило звіт про стан захисту інтелектуальної власності та, відповідно, ринку підробок і піратства у країнах, що є торговими партнерками США у всьому світі.

До списку порушників авторського права було внесено і Болгарію, союзницю США по НАТО і учасницю Європейського Союзу, оскільки Софія, як мовиться у поясненні, недостатньо усунула недоліки в розслідуванні справ про онлайн-піратство.

У звіті перелічено 29 країн, внесених до списку спостереження або пріоритетного списку спостереження за недоліки та порушення прав інтелектуальної власності. У пріоритетному списку є сім країн –Китай, Чилі, Аргентина, Індія, Індонезія, Росія та Венесуела.

Щодо України, у звіті мовиться, що у 2021 році Україна була внесена до Списку пріоритетних спостережень. Але «ще до повномасштабного російського вторгнення, Україна суттєво співпрацювала зі Сполученими Штатами щодо давніх проблемних питань з режимом інтелектуальної власності України».

Проблеми, зокрема, включали організацію сплати роялті правовласникам, використання державними установами неліцензійного програмного забезпечення, і впровадження ефективних засобів боротьби з поширеним порушенням авторських прав в інтернеті.



Однак, як мовиться в урядовому звіті, через російське вторгнення огляд стану справ з дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні вирішили призупинити.

Питання захисту прав інтелектуальної власності експерти називають важливим елементом у перемовинах про торгівлю між Україною та США. Серед низки амбітних заяв раніше звучало й оголошення про українську пропозицію США створити зону вільної торгівлі, - повідомляв Голос Америки.

Мінськ «отримуватиме пряму фінансову вигоду» від легалізації піратства – звіт

Щодо Білорусі, то у січні 20223 року уряд в Мінську ухвалив закон, який дозволяє використовувати без згоди правовласників продукти засобів масової інформації, чи інтелектуальну власність, наприклад, комп’ютерне програмне забезпечення, які походять з «недружніх» іноземних держав.