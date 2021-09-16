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Торгівля зі США: чи повторить Україна шлях Японії та Південної Кореї?

Серед низки амбітних заяв, що прозвучали після візиту українського президента Володимира Зеленського до США – оголошення, що Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

Ідея долучити Україну до 20-ки країн які мають угоду про вільну торгівлю зі США і справді амбітна, адже лише нещодавно Україна торгувала зі США на гірших умовах, ніж майже 120 інших країн. В 2017 році на майже два роки тогочасний президент США Дональд Трамп виключив Україну з генералізованої системи преференцій, через порушення прав інтелектуальної власності, тобто прав на показ американських фільмів, використання програмного забезпечення, тощо.

Про те, чим зараз торгують США та Україна і хто виграє від вільної торгівлі, ми поговорили з американськими експертами.

Кен Робертс
Кен Робертс

«Торгівля України та США рекордно росте три-чотири останні роки, - говорить Кен Робертс, очільник центру даних торгівлі WorldCity при університеті Північної Кароліни. - Серед 200 країн, Україна піднялась з 80-х до 60-х місця».

Презентація WorldCity - зі США до України в основному йдуть автомобілі та вугілля
Презентація WorldCity - зі США до України в основному йдуть автомобілі та вугілля

Зі США до України, за тонажем, в основному йде вугілля. За вартісними показниками основним експортом зі США до України є пасажирські автомобілі та вугілля.

з України до США - в основному чавун. Україна була постачальником чавуну до США номер один, зауважує науковець, але цього року її обганяє Росія.

Презентація WorldCity - з України до США в основному йде чавун
Презентація WorldCity - з України до США в основному йде чавун

Зростання імпорту чавуну Робертс пов’язує з тим, що економіка США почала виробляти більше сталі, для чого використовується чавун. А от на імпорт сталі США утримують мита і це збільшує попит на сировину для виробництва сталі. «Як не дивно – це добре для України», - відзначає науковець.

Хто виграє від більш вільної торгівлі України та США?

Майбутнє двосторонньої торгівлі - за послугами, вважає Ерік Гонц з Центру міжнародного підприємництва США. Він переконаний – якщо український ринок відкриється для товарів та послуг зі США, він зможе і сам їх більше надавати.

Ерік Гонц
Ерік Гонц

Гонц наводить приклад таких компаній, як Ring та Grammarly, які зацікавили своїми розробками споживачів у США.

«Ring має великий дослідницький офіс в Києві. У моєму дверному дзвінку є їхні розробки. Програма української компанії виправляє мою англійську граматику. Я особисто знаю американські компанії, які відкривають колл-центри у Дніпрі та Харкові», - говорить експерт.

Чи готова Америка відкрити свій ринок для України?

Адміністрація Байдена поки не надає пріоритетного значення розвитку торгівлі, говорить Робертс. Рішення, які свого часу приймав у цій сфері попередник Байдена, Дональд Трамп, і досі залишились без змін.

Президент Байден в основному приділяє увагу пандемії та інфраструктурному плану. Про торгівлю майже не чути. Всі тарифи щодо Китаю діють. Мита на сталь діють. Багато з того, що президент Трамп запровадив  залишається в силі
Кен Робертс

«Наразі президент Байден в основному приділяє увагу пандемії та інфраструктурному плану, - говорить науковець. - Про торгівлю майже не чути. Всі тарифи щодо Китаю діють. Мита на сталь діють. Багато з того, що президент Трамп запровадив залишається в силі. Уваги до торгівлі поки не видно».

Однак, те, що вільна торгівля поки не є у центрі уваги адміністрації Байдена не означає, що переговори гальмуватимуться, вважає науковець і вказує, що США загалом відкриті до вільної торгівлі.

Україна має угоду про Поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі з ЄС, а також угоду про вільну торгівлю з Канадою. Однак, такі торговельні переговори вимагають часу - переговори зі вступу України до Світової організації торгівлі тривали аж 15 років. Після виходу з Великої Британії з ЄС, однією з перших торговельних угод, яку уклала Британія була угода з Україною. Однак, як повідомляє видання Independent, з посиланням на джерела у британській владі, угоду довелось доопрацьовувати вже після підписання, адже до неї потрапили формулювання, що передбачають дію правил ЄС, від який Британія відмовилась.

Відео: Україна запропонувала Сполученим Штатам зону вільної торгівлі - експертна думка

Україна запропонувала Сполученим Штатам зону вільної торгівлі - експертна думка. Відео
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Україна запропонувала Сполученим Штатам зону вільної торгівлі - експертна думка. Відео

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Перемовини між Україною та США можуть тривати кілька років, говорить Гонц і питання захисту прав інтелектуальної власності будуть важливим елементом.

«Маємо справу з двома відносно просунутими економіками з великою кількістю питань. Думаю це займе декілька років і процес не буде швидким чи легким.

Гадаю, президент Зеленський обрав для візиту саме Кремнієву долину і цим вказав, що уряд хоче розвивати сферу послуг, інтелектуальну власність. У цій сфері Україна має відповідати міжнародним стандартам і мати потужний захист», - вказує він.

Сенатор США Ліндсі Грем виступив за угоду з вільної торгівлі між США та Україною
Сенатор США Ліндсі Грем виступив за угоду з вільної торгівлі між США та Україною

В нагоді на переговорах може стати і політична підтримка американських конгресменів, переконаний Робертс, адже «угоди про торгівлю мають різні щупальця, одне з них – політичне». Про рішучий намір допомогти укласти угоду про вільну торгівлю говорив сенатор Ліндсі Грем у Києві.

Експерти погоджуються – вільна торгівля зі США відкриває величезні перспективи для України.

А критикам, які виступають проти вільної торгівлі і побоюються, що США скористаються своєю перевагою проти України, Робретс зауважує, що практично всі країни мають порівняно меншу економіку щодо США, але співпраця відбувається, а Гонц говорить про досвід Кореї та Японії.

Подивіться та торгівлю Японії, або Південної Кореї зі Сполученими Штатами. Обидві країни на початку торговельних відносин, були значно меншими економіками і успішно організували відносини
Ерік Гонц

«Подивіться та торгівлю Японії, або Південної Кореї зі Сполученими Штатами, - говорить експерт. - Обидві країни на початку торговельних відносин, були значно меншими економіками і успішно організували відносини. Тепер я воджу корейську машину, купую японську електроніку. Якщо хтось думає, що США скористаються з України, той її недооцінює».

Вільна угода – це перспектива. А вже цієї осені відбудеться нове засідання американсько-української ради з торгівлі та інвестицій.

Спільна заява Байдена-Зеленського вказує серед питань на цьому засіданні все той же захист прав інтелектуальної власності і зокрема те, щоб український уряд «не використовував неліцензоване програмне забезпечення».

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