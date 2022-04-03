Як білоруський батальйон допомагає Україні протистояти Росії

Розмір білоруського батальйону Збройних сил України імені Кастуся Калиновського майже сягає звичайного українського батальйону, що зазвичай становить 450-500 бійців, повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" заступник командира батальйону імені Калиновського Вадим Кабанчук і додав, що для приєднання до цього військового підрозділу онлайн-заявки подали іще кілька тисяч людей.

Це найбільша білоруська група, що допомагає армії України боротись проти російських військовиків. Батальйон названий на честь одного з регіональних очільників польського Січневого повстання проти Російської імперії.

Як розповів Кабанчук, хоча цей військовий підрозділ був створений після початку повномасштабної російської війни в Україні 24 лютого, він сам, а також деякі інші бійці, воювали за Україну іще з початку російської агресії на Донбасі 2014 року.

Українська влада не підтвердила для "Голосу Америки" те, що батальйон імені Калиновського підпорядковується українському військовому командуванню. Проте Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, повідомив, що вірить заяві батальйону про інтеграцію із українською армією. Він назвав цей підрозділ "ймовірно, найкраще організованою" білоруською групою бійців, що воюють на боці України.

Кабанчук розповів, що раніше деякі з цих білоруських військовиків входили до теорборони Києва та батальйону нацгвардії "Азов", однак зараз батальйон вже не є частиною цих підрозділів.

Більшість білорусів, які стають добровольцями й допомагають Україні воювати проти Росії керуються очікуваннями, що перемога Києва допоможе і Білорусі звільнитись від російського імперіалізму, - в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів колишній міністр закордонних справ Білорусі Павел Слюнькін. Тому, за його словами, серед тих, хто подає заявку на вступ до батальйону - "блогери, журналісти, айтішники, працівники фабрик" та представники інших цивільних професій.

Окрім батальйону імені Калиновського, існують й інші білоруські підрозділи, що воюють на боці України, зокрема, підрозділ "Пагоня". Про це днями твітувала Тихановська.

У заяві для "Голосу Америки" речник Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Демієн Магроу повідомив, що українські посадовці розглядають питання інтеграції білоруських добровольців до легіону.

Але Кабанчук сказав, що його батальон не прагне приєднання до Інтернаціонального легіону, що може обмежити автономію підрозділу.

Вячорка додав у Twitter, що "Пагоня" також закладає основу нової професійної білоруської армії, маючи на увазі час, коли влада Олександра Лукашенка закінчиться.

Раніше Лукашенко заявив, що проукраїнські білоруські бійці воюють на боці Києва лише через гроші. Хоча Лукашенко виправдовує і підтримує російську війну, але допоки не відправляв до України власні війська. Кабанчук стверджує, що він усвідомлює, що такі дії можуть лише пришвидшити падіння його влади.