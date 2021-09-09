Оглядачі звертають увагу на занепокоєння країн-сусідів щодо військової співпраці, навчань Росії та Білорусі

Розвиток військової співпраці Росії та Білорусі коментують міжнародні оглядачі і вказують на побоювання країн-сусідів.

Реагуючи на повідомлення про відправлення РФ до Білорусі винищувачів С-30СМ, британський економіст, експерт з питань України та Росії Тімоті Еш відзначив, що Україна має "ризик на північному фронті".

"Росія повідомила про відправку винищувачів до Білорусі для захисту її кордонів. Тож реалізовується план дій, Путін перебирає контроль над Білоруссю. Суверенітет Білорусі підточено. А що Захід? Імовірно нічого не робитиме, але Україна тепер має ризик на північному фронті", - заявив Еш.

Відправка літаків до Білорусі відбувалась на тлі наближення масштабних військових навчань РФ.

На початку місяця Генсек НАТО Столтенберг закликав Росію не приховувати справжню кількість персоналу, який залучається до військових навчань"Запад- 2021". Основний етап навчань "Запад-2021" розпочнеться 10 вересня. Широкомасштабні маневри включають використання безпілотників, ракет і важкої техніки. За словами представників НАТО, подібні військові навчання, які пройдуть вслід за нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в цьому році, підвищують ризик агресії.

Як відзначив у коментарі Financial Times військовий експерт Майкл Кофман, що нинішні навчання викликають у Заходу менше застережень, ніж ті, які проводились у 2017-му році. Тоді, за словами експерта, свіжою була пам'ять про використання РФ раптових військових навчань для вторгнення до українського Криму. Натомість зараз, вважає Кофман, Захід та Росія мають краще уявлення про дії одне одного.

Видання також наводить слова Марко Міхельсона, голови комітету із закордонних справ парламенту Естонії, який заявив про побоювання щодо можливих дій Лукашенка, якого він назвав "божевільним". ЗМІ також цитує міністра закордонних справ Литви Рінкявічуса, який вказує на зростання ризику непорозумінь серед військових, дій непогоджених із керівництвом, як збиття СРСР американського військового літака під час Кубинської кризи.

Занепокоєння висловили в уряді Польщі. Станіслав Зарин, речник міністра-координатора розвідслужб країни, заявив, що Польща зіткнулась із "колосальним тиском" через навчання.

"Ці масштабні навчання можуть легко стати виправданням для обох режимів для здійснення військових провокацій, підривної діяльності та кібератак та порушення нашого кордону, включно із повітряним простором та морськими кордонами. Майже гарантовано Білорусь та Росія помітно збільшать міграційний тиск, який вони здійснюють на Польщу, Литву та Латвію протягом вже кількох тижнів", - твітував Зарин 4-го серпня.

Як повідомляє "Німецька хвиля", спільні стратегічні навчання "Запад-2021" пройдуть на чотирьох полігонах в Білорусі і дев'яти в Росії. У них візьмуть участь до 200 000 військовослужбовців із 10 країни, десятки літаків і вертольотів, сотні одиниць, та 15 кораблів.

У статті використано матеріали Reuters, "Німецька хвиля", Financial Times.

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