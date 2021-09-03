Столтенберґ закликав Росію відкрити дані щодо навчань "Запад-2021"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію не приховувати справжню кількість персоналу, який залучається до військових навчань"Запад- 2021", пише Reuters.

Заява НАТО прозвучала на тлі зростання тривоги Польщі, країн Балтії та України з приводу намірів Росії. Основний етап навчань "Запад-2021" розпочнеться 10 вересня.

Широкомасштабні маневри включають використання безпілотників, ракет і важкої техніки. За словами представників НАТО, подібні військові навчання, які пройдуть вслід за нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в цьому році, підвищують ризик агресії.

"Росія мусить поводиться у передбачуваний та прозорий спосіб. Ми уважно стежимо за навчаннями "Запад-2021". Росія мусить дотримуватися зобов’язань за Віденськими протоколами і має дозволити обов’язковий доступ до навчань спостерігачів ОБСЄ", - заявив посадовець.

Reuters навело приклад того, як Росія занижувала кількість військових, які брали участь в навчаннях. Так, у навчаннях "Запад-2017", Росія офіційно задекларувала залучення 12700 військових, хоча за оцінкою НАТО там насправді було до 70-ти тисяч військових.

Як повідомляв "Голос Америки", МЗС України висловило стурбованість через те, що Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на двох пунктах пропуску на українсько-російському кордоні перед навчаннями "Запад-2021".

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - заявили в МЗС.

В четвер Польща та Латвія висловили занепокоєння через масштабні російсько-білоруські навчання. "Деякі елементи навчань відбуватимуться поблизу кордону ЄС, - заявив посол Польщі в ЄС Анджей Садос. - Це створює додатковий ризик інцидентів".

В статті використано матеріали Reuters.

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