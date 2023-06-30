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До 96% українців, які перебувають в Україні, не бажають виїжджати зі своїх міст – опитування IRI
Більшість українців, які наразі перебувають вдома, не планують покидати свої громади ні після війни, ні під час неї. Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу. А 87% - 96% жителів кожного з опитаних міст в Україні заявили, що не будуть виїжджати зі свого міста після війни. Йдеться про мешканців 21 міста, де безпекова ситуація дозволяє роботу соціологів.
Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу.
Такими є результати опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI). Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Було опитано 16 800 респондентів у 21 місті України, тож ідеться про один з найбільш повних доступних зрізів громадської думки в Україні, стверджують в IRI.
Як повідомляв Голос Америки раніше, станом на червень 2023 року у Європі зафіксовано майже 6 мільйонів українських біженців. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі загалом є 6,34 мільйони біженців з України.
Українці вірять у багатообіцяюче майбутнє
Переважна більшість опитаних українців вірять у багатообіцяюче майбутнє, схвалюють дії місцевого самоврядування та планують залишатися у своїх рідних містах, свідчать організатори опитування, проаналізувавши отримані результати.
“Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість”, – прокоментував опитування Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. На його думку, це також є свідченням довіри людей до місцевого самоврядування “у дуже складні часи”.
74% - 90% громадян бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”.
74% - 90% громадян у всіх опитаних муніципалітетах бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”. Від 50% до 82% також вважають, що їхнє місто рухається в правильному напрямку (у 18 з 21 муніципалітетів).
Опитування було проведено соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру опитувальних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 місті України (Київ та обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести опитування) у період між 21 квітня та 22 травня 2023 року шляхом особистих інтерв’ю вдома у респондентів.
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- Голос Америки
Підтримка України і єдність НАТО. У Білому домі назвали пріоритети Байдена напередодні саміту альянсу
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден - НАТО та Україна.
“Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна із них є єдність союзників. Саме тому на минулих вихідних одна з перших речей, які він зробив, – у міру розвитку подій (в Росії - ред.), – це поговорив телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів, і підтримував (зв'язок) кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому він зосереджений, це робити все можливе, щоб наша підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну”, - заявив представник Білого дому.
Джон Кірбі наголосив, що майбутнє України – в НАТО, але не уточнив, чи на саміті у Вільнюсі Україна отримає будь-які перспективи щодо членства.
“Ви знаєте, що в Бухарестській декларації було чітко сказано, що в майбутньому Україна стане членом НАТО, ця позиція залишається. Я не хочу випереджати, які саме дискусії триватимуть на саміті НАТО», – сказав Кірбі.
За його словами, на самміті НАТО у Вільнюсі, буде обговорюватися поточна ситуація, що розвивається на полі бою, а також йтиметься про підтримку України.
«Не лише зараз під час війни, коли вони воюють, а й про підтримку України, з точки зору того, якими б не були їхні оборонні вимоги у післявоєнний період», - сказав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.
У чому Кірбі впевнений, це у тому, що питання України “буде домінуючим на саміті у Вільнюсі”. На уточнювальне питання журналістів, чи НАТО надасть Києву перспективи членства, він відповів: “Коли йдеться про членство в НАТО, я просто не можу, я не буду випереджати це”.
Джон Кірбі також розповів, що члени НАТО на саміті у Вільнюсі обговорять “післявоєнну Україну, з точки зору потреб самооборони, тому що незалежно від того, коли і як це закінчиться, Україна буде все ще мати довгий кордон з Росією, і вони все ще матимуть значні зобов’язання щодо безпеки перед своїм народом”.
Як повідомляв Голос Америки, Україна наполягає, що на саміті у Вільнюсі вона має отримати чіткий сигнал про те, як вона зможе стати членом НАТО. Дискусії щодо питання членства тривають серед членів альянсу – всі вони погодилися, що Україна стане членом НАТО, але не можуть домовитися про деталі цього процесу та можливу дату вступу.
Саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11-12 липня цього року.
"Ми посилюємо заклики до всього НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", – премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Відео
"У зв'язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі ми посилюємо заклики до всього НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing… Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
МВФ очікує від України прогресу в трьох сферах в боротьбі з корупцією
Боротьба з корупцією залишається одним із пріоритетів українського уряду і МВФ очікує на прогрес в трьох напрямках в цій сфері, сказав пресі очільник місії МВФ Гевін Грей.
До кінця липня в МВФ очікують прогресу із відновлення режиму декларації активів, а у вересні - законодавчих кроків з боротьби з відмиванням коштів, а також заходів із зміцнення незалежності антикорупційної прокуратури, сказав Грей.
Антикорупційні заходи важливі, бо стратегія уряду з мобілізації ресурсів для відбудови "вимагає участі приватного сектору, який треба переконати, що в Україні діють рівні правила гри, а державних донорів треба переконати, що їхні ресурси витрачаються відповідно", додав посадовець.
Є позитивні зрушення – МВФ
Серед заходів, де Фонд вже помітив прогрес України в антикорупційних реформах, Грей відзначив призначення нового голови НАБУ в березні, а в сфері покращення стандартів корпоративного управління ключовим досягненням за останні декілька місяців Грей, назвав призначення правління "Нафтогазу". Про це він заявив, відповідаючи на питання Голосу Америки.
"Роль МВФ - надати поради з законодавства та інституції", - наголосив посадовець Фонду.
Фонд ще оцінює збитки завдані Україні через руйнування Каховської ГЕС, однак розуміє позицію українського уряду, який прагне збільшити видатки на відновлення та відбудову. Такі видатки можуть бути інтегровані до програми МВФ, якщо буде залучене нове фінансування через гранти, або дуже сприятливі кредити, зауважив Грей.
На що підуть нові кошти Фонду?
Під час брифінгу в четвер у Фонді оголосили про надання нового траншу Україні обсягом майже 890 мільйонів доларів. Кошти підуть на підтримку бюджету. Україна вже отримала 2,7 млрд дол за програмою в квітні.
У Фонді відзначили досягнення уряду в забезпеченні економічної стійкості країни в часи війни.
Україна також отримає 1,5 млрд від Світового банку. Кошти, надані під гарантії Японії, допоможуть підтримати виплату субсидій для внутрішньо переміщених осіб, а також виплату пенсій, заявив в п'ятницю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Чому Росія намагається позбутися Чорноморської зернової угоди, що дозволяє Україні експортувати зерно?
Росія намагається позбутися Чорноморської зернової угоди, щоб збільшити власне постачання зерна та отримати контроль над ринками продовольства, пишуть інформаційні агентства.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня, і звинуватив Захід у тому, що «в частині України» вона стала «комерційною».
Виступаючи перед журналістами у Москві у п’ятницю, Лавров сказав, що однією з «останніх крапель» для Росії став підрив аміакопроводу Тольятті-Одеса, відновлення роботи якого вимагала Росія, і яку підтримало керівництво ООН. Москва звинувачує Київ у підриві трубопроводу, Київ покладає відповідальність за його пошкодження на Росію.
"Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити Чорноморську ініціативу", - сказав Лавров, якого цитує агентство Reuters.
Угода, якої було досягнуто рік тому за посередництва ООН та Туреччини, дозволяє експортувати продовольство та добрива з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угоду продовжували тричі, востаннє – до 17 липня. Київ заявив минулого тижня, що на 99,9% впевнений, що Росія припинить угоду.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у телефонній розмові минулого тижня наголосили на важливості продовження угоди, інформував Голос Америки.
Завдяки угоді, що розблокувала експорт зерна з українських портів, Україна змогла вивезти упродовж 10 місяців понад 30,5 млн тонн аграрної продукції та забезпечити продуктами харчування найбідніші країни світу, що найбільше потерпали від зростання цін та дефіциту сільськогосподарських продуктів.
Однак Росія створює перешкоди на шляху українського зерна на світові ринки. Як повідомляв Голос Америки, Україна заявила, що станом на 1 червня, внаслідок “саботажу та гальмування роботи з боку російської делегації” протягом 7 місяців світ недоотримав мінімум 20 млн тонн українського продовольства.
Також Україна звинувачує Росію у крадіжках українського зерна та продажу його як свого на світових ринках. Звинувачення було підтверджено численними незалежними розслідуваннями.
Росія та Україна провідні світові виробники сільськогосподарської продукції та потужні гравці на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
Росія розширює контроль над світовим ринком продовольства, але заявляє, що готова годувати бідні країни «за свій рахунок» – експерти
Говорячи про те, що Росія не продовжить угоди, Лавров зауважив, що Росія буде забезпечувати зерном найбідніші країни світу «за свій рахунок».
«Якщо Чорноморська ініціатива припинить свою чинність, ми за свій рахунок безкоштовно забезпечимо поставки зерна в найбідніші країни в такому ж чи більшому розмірі», – сказав Лавров.
Тим часом агентство Bloomberg пише, що у діях Росії не йдеться про жодний альтруїзм. Навпаки, після вторгнення в Україну Москва посилила контроль над світовими поставками пшениці, зміцнила свою роль у світовому постачанні продовольства, і завдяки цьому забезпечила політичну підтримку та надходження валюти.
За даними ООН, експорт пшениці приніс Росії 10 мільярдів доларів, що не так суттєво у порівнянні з енергетичними доходами Росії, але контроль на ринком продовольства дає Росії важливий геополітичний важіль. Ключовими покупцями її продуктів харчування є країни Близького Сходу та Північної Африки. Це ті самі країни, які утрималися від ухвалення санкцій і прямого протистояння Росії в ООН, зауважують оглядачі.
«Зерно важливе не тільки для того, щоб нагодувати росіян, це також основний експортний продукт, який посилює м’яку силу Росії, – сказав агентству Bloomberg Скотт Рейнольдс Нельсон, професор історії з Університету Джорджії, – Бути першим у світі експортером пшениці – це досягнення, яке добре розуміють у Москві».
Завдяки поставкам продуктів харчування Росія тримає контроль над Глобальним Півднем, вважає Крістофер Гранвіль, керуючий директор дослідницької фірми TS Lombard і колишній дипломат, з яким говорили репортери Bloomberg.
«Оскільки внутрішня політика Росії перебуває в хаотичному стані після невдалого збройного заколоту, а її міжнародний статус постраждав від війни, зерно залишається головним джерелом впливу, і Москва розширює свій вплив на внутрішній і зовнішній ринок», – пише Bloomberg у своєму аналізі.
Посилаючись на дані Міністерства сільського господарства США, агентство пише, що цього року Росія очікує добрий врожай, зокрема у родючих сільськогосподарських угіддях Північного Кавказу. І це дасть змогу Росії стати джерелом кожного п’ятого вантажу експортованої пшениці в наступному експортному сезоні, який розпочнеться 1-го липня.
На противагу цьому, як пише Bloomberg, частка України скоротиться вдвічі від рівня до вторгнення до приблизно 5%, оскільки виробництво зазнає довгострокової шкоди через заміновані поля та розірвані логістичні ланцюги.
Також Bloomberg пише про те, що Росія консолідує свій контроль над внутрішнім ринком пшениці після того, як західні компанії, зокрема такий американський гігант у торгівлі зерном як Cargill Inc., були змушені покинути російський ринок після вторгнення в Україну, і їхнє місце на ринку зайняли російські компанії. Вони тепер експортують не лише російське зерно, а і те, яке було вирощено українськими фермерами на окупованій Росією частині України, і завдяки зростаючому обсягу допомагають Москві впливати на ціни.
Росія намагається витіснити з ринку європейських виробників зерна
Cтратегія Росії полягала у тому, щоб завоювати частку ринку, а потім використовувати цей важіль впливу, вважають експерти. Угода з Україною про безпечний коридор транспортування зерна, на яку Росія погодилася після масового міжнародного тиску влітку минулого року, через це знову опинилася під загрозою, пише Bloomberg. При цьому президент Путін заявляє, що Росію «знову обдурили».
На тлі очікування збільшення російських поставок експортери пшениці в Європейському Союзі вважають, що зіткнуться з жорсткою конкуренцією з боку дешевого російського зерна на світових ринках.
«Російська пшениця є головною загрозою для експортних продажів ЄС у найближчі тижні та місяці», – цитує агентство Reuters одного з європейських трейдерів.
За словами трейдерів, неофіційна мінімальна експортна ціна в Росії приблизно на 25-30 доларів дешевшою, ніж поставки із Західної Європи.
Трейдери говорять про жорстоку конкуренцію за ринки таких африканських країн, як Марокко, Алжир, та Китай. За деякими пронозами, каже Reuters, Росія може цього року посісти перше місце у світі як експортер зерна.
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