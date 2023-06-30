До 96% українців, які перебувають в Україні, не бажають виїжджати зі своїх міст – опитування IRI

Більшість українців, які наразі перебувають вдома, не планують покидати свої громади ні після війни, ні під час неї. Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу. А 87% - 96% жителів кожного з опитаних міст в Україні заявили, що не будуть виїжджати зі свого міста після війни. Йдеться про мешканців 21 міста, де безпекова ситуація дозволяє роботу соціологів.

Від 45% до 61% планують залишитися у своєму місті, навіть якщо війна погіршить ситуацію поблизу.

Такими є результати опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI). Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Було опитано 16 800 респондентів у 21 місті України, тож ідеться про один з найбільш повних доступних зрізів громадської думки в Україні, стверджують в IRI.

Як повідомляв Голос Америки раніше, станом на червень 2023 року у Європі зафіксовано майже 6 мільйонів українських біженців. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі загалом є 6,34 мільйони біженців з України.

Українці вірять у багатообіцяюче майбутнє

Переважна більшість опитаних українців вірять у багатообіцяюче майбутнє, схвалюють дії місцевого самоврядування та планують залишатися у своїх рідних містах, свідчать організатори опитування, проаналізувавши отримані результати.

“Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість”, – прокоментував опитування Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. На його думку, це також є свідченням довіри людей до місцевого самоврядування “у дуже складні часи”.

74% - 90% громадян бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”.

74% - 90% громадян у всіх опитаних муніципалітетах бачать своє майбутнє “скоріше обнадійливим”. Від 50% до 82% також вважають, що їхнє місто рухається в правильному напрямку (у 18 з 21 муніципалітетів).

Опитування було проведено соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру опитувальних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 місті України (Київ та обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести опитування) у період між 21 квітня та 22 травня 2023 року шляхом особистих інтерв’ю вдома у респондентів.