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США: будемо з українським народом, скільки буде потрібно. Реакції на ракетні обстріли
Білий дім засудив масований ракетний обстріл, який Росія здійснила по українських містах та по цивільній інфраструктурі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у вівторок.
«Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які, як виглядає, вразили житлові будинки в Києві та інші об’єкти по всій країні», – мовиться у заяві радник Білого дому.
Джейк Салліван додав, що в Білому домі помітили, що обстріли сталися під час зустрічі лідерів G-20 на Балі, де вони обговорюють «питання, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі». І саме в цей час «Росія знову загрожує цим життям і руйнує критичну інфраструктуру України», наголосив Салліван.
За словами Саллівана, ці російські удари «лише посилять занепокоєння G-20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни».
Салліван ще раз підтвердив солідарність США та їхніх союзників з Україною та вірність своїм обіцянкам щодо допомоги Україні захищатися від російської агресії, включно з нападами з повітря.
«Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету та демократії. Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть забезпечувати Україну всім необхідним для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Салліван.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в той час, коли Київ продемонстрував, що «готовий до дипломатії», Росія відповідає черговими обстрілами. Але атаки, на його думку, «не зламають волю України», і що солдарність США з Україною залишається непорушною.
«Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову продемонстрував лідерство, чітко давши зрозуміти, що він готовий до дипломатії задля справедливого завершення війни, яку розпочала Росія. Відповіддю Росії стала чергова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України — ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Блінкен у твіті.
Із заявою на підтимку України та засудженням дій Російської Федерації виступив і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
«Жорстокі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна.
Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», – написав Клеверлі у своєму твіті і додав, що Путін має програти (#PutinMustFail).
Із закликом до лідерів G-20 «стати на бік людей, а не воєнних злочинців» звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який сказав, що очікує на «принципову реакцію» самміту.
«Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців», – закликав Кулеба у своєму твіті.
У своєму пепередньому твіті у вівторок він сказав, що російські ракети, які "вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні", якраз і є тим, «що говорить Росія щодо мирних переговорів». Кулеба закликав світових лідерів припинити «пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми!»
«Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», – написав Кулеба у твіті.
Світові ЗМІ з посиланням на українських посадовців повідомляють, що у вівторок по Україні було запущено близько ста ракет, що є найбільш масованою атакою з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.
Президент України Володимир Зеленський у відео, що було опубліковано в мережі Telegram заявив, що більшість ударів завдано по енергосистемах країни.
Як заявили представники українських міст та енергетичних компаній, по всій Україні відбуватимуться аварійні віяльні відключення електроенергії.
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- Голос Америки
«Нам треба і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. Відео
«Ми бачили, що Росія готова зазнавати великих втрат, а також ми бачили, зокрема на визволених територіях, як жорстоко росіяни поводилися з цивільними. Тому нам треба і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Байден подякував Ердогану за участь у відновленні Чорноморської зернової угоди
Під час саміту «Групи двадцяти» G20 на острові Балі у вівторок президент США Джо Байден зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Байден висловив співчуття народу Туреччини у зв'язку з терактом у Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого було вбито 6 людей та поранено понад 80. Американський президент підкреслив, що США підтримують свого союзника по НАТО у протистоянні тероризму.
Байден також пообіцяв, що його адміністрація підтримує бажання Туреччини придбати американські винищувачі F-16.
За інформацією Білого Дому, Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення чорноморської ініціативи щодо вивезення зерна з українських портів. Байден та Ердоган погодилися, що ця угода має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни Росії проти України, і що експорт українського зерна має продовжуватись.
Лідери США та Туреччини також обговорили продовження тісної координації з питань НАТО та інших глобальних та регіональних питань.
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Politico: Білий дім переконує Київ, що не поділяє думок про можливість переговорів з Москвою взимку
Адміністрація президента США Джо Байдена намагається зменшити негативний ефект на українських партнерів від слів високопосадового американського генерала. Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів минулого тижня висловив припущення минулого тижня, що Україна не зможе перемогти Росію військовими засобами і що під час «зимової паузи» відкривається вікно для початку переговорів з Москвою. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє американський часопис Politico.
Як кажуть співрозмовники видання, адміністрація зараз докладає максимум зусиль для того, щоб запевнити Київ, що Вашингтон і надалі залишається віддании своїм попереднім обіцянкам щодо повної підтримки України, і що лише Київ має право вирішувати, коли і за яких умов він піде на дипломатичні переговори з Москвою.
Посилаючись на думку восьми американських посадовців, Politico пише, що вони вважають, що неоднозначні повідомлення про мирні переговори з Росією напружують відносини між Вашингтоном і Києвом у «ключовий момент війни».
Як пише Politico, зусилля адміністрації Байдена тепер спрямовані на те, щоб «донести чітке повідомлення Україні: Міллі не сказав того, що ми думаємо насправді».
Останніми днями низка високопоставлених чиновників США публічно виступила із заявами, що Америка продовжуватиме підтримувати Україну. Як зауважує Politico, посилаючись на українських і американських офіційних осіб, знайомих з інформацією, ці ж повідомлення лунають і під час особистих розмов: «очікувана зимова пауза бойових дій не означає, що переговори мають відбутися найближчим часом».
Посилаючись на джерело, знайоме зі змістом розмов між генералом Міллі та головним командувачем українських збройних сил генералом Валерієм Залужним, Politico каже, що український генерал жодного разу не згадав про коментарі Міллі.
Тим не менше, як зауважує видання, «шквал дзвінків і зустрічей з українцями свідчить про ступінь стурбованості адміністрації» щодо того, щоб не було сумнівів у тому, що вони тримають єдиний фронт у питані України та потенційних мирних переговорів. Видання називає стосунки між Києвом і Вашингтоном «делікатними», і каже, що враження про «розкол серед вищих чиновників США може поставити їх під загрозу».
Зокрема, високопоставлені чиновники США кажуть своїм колегам в Україні, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ у військовій частині, коли він починає наступний етап наступу на полі бою, за словами українських і американських офіційних осіб, знайомих з інформацією, на яких посилається Politico.
Білий дім також відкинув припущення, що директор ЦРУ Вільям Бернс, який зустрівся зі своїм російським колегою в Туреччині в понеділок, обговорював питання врегулювання війни в Україні, каже Politico. За словами речника Білого дому, на зустрічі йшлося про «наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності». Також, українських колег поінформовали про поїздку завчасно, каже Білий дім.
Проте Politico каже, що адміністрація Байдена зараз «балансує свою підтримку України з занепокоєнням щодо того, що західні запаси військового обладнання вичерпуються», також існують побоювання, що після того, як наступного року Палата представників Конгресу перейде під контроль республіканців, вона може скоротити допомогу Києву. Та у Європі зростає напруга через можливу енергетичну кризу в регіоні.
На думку Politico, у Вашингтоні відбувається «жива дискусія» між Міністерством оборони, де багато експертів вважають, що майбутня зима дає можливість для переговорів як способу припинення війни, та Радою національної безпеки, яка, за словами Politico, «найбільше опирається ідеї переговорів, незважаючи на низку помічників, які приватно закликають США залучити Україну та Росію до столу переговорів».
Як каже Politico, Джейк Салліван вважає, що Кремль не «не сприймає переговори серйозно і що українська громадськість відкине будь-які зусилля щодо укладання угод».
Як повідомляв «Голос Америки», виступаючи у понеділок, президент США Джо Байден підтвердив готовність США продовжувати підтримувати Україну. «Ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможності для власного захисту», – сказав президент США. Щодо можливості перемовин між Росією та Україною, Байден ще раз повторив свою тезу про те, що рішення про перемовини – за Україною.
Голос Америки у неділю також повідомляв по заяву радниа Білого дому з питань національної безпеки, що військова підтримка США не знижує темпів. Під час нещодавньої поїздки в Україну, де він оголосив про новий пакет допомоги, Джейк Салліван також сказав, що скоро очікується нова поставка зброї.
«Протягом наступних двох тижнів буде ще одна [поставка] за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося на наступний рік», – сказав Салліван.
Як каже Politico, адміністрація США наполягає, що «мирні переговори зараз не розглядаються», а головне, коли прийде час для дипломатичних зусиль, то не Вашингтон, а Київ гратиме у них головну роль.
Кірбі: Треба оцінювати Путіна за його діями
Сполучені Штати не знають, що могло б спонукати президента Росії Володимира Путіна закінчити війну. У Білому домі вважають, що його дії передбачити неможливо, і судять про його наміри за його вчинками. Крім того, Вашингтон переконаний, що лише українському президенту вирішувати про те, коли розпочинати діалог із росіянами та за яких умов, а США продовжуватимуть надавати усю підтримку, необхідну для посилення України на полі бою.
Про це Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, сказав в інтерв'ю кореспондентці української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко під час саміту «Групи двадцяти» на індонезійському острові Балі.
В інтерв'ю, записаному до масованих атак РФ по українських містах 15 листопада, Кірбі наголосив, що Путін не робить жодних кроків, які б свідчили про його бажання закінчити війну.
«Він призиває резервістів. Він намагається політично анексувати території, на які не може претендувати у військовому плані. Він купує безпілотники в Ірану та продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вбивати невинних українців ракетами, а тепер він хоче придбати потенційно артилерійські снаряди у Північної Кореї. Тож усе, що він робить, свідчить про те, що це людина, яка хоче продовжувати вести цю війну», - наголосив він.
Станом на 18.00 за київським часом, за інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, близько 100 ракет було випущено по території України. 10 жовтня Росія завдала ударів 84 ракетами, більшість з яких було збито силами ППО.
Перед новими атаками під час відеозвернення до лідерів країні G20 на саміті в Індонезії президент України Володимир Зеленський оприлюднив пропозиції України щодо умов можливого мирного плану з Росію.
План, що містить 10 пунктів, передбачає кроки із досягнення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і повернення депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості шляхом компенсації збитків та притягнення винних до відповідальності, допомога в очищенні навколишнього середовища України, забрудненого в результаті війни, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.
Відповідаючи на питання щодо можливої підтримки США цього плану, Кірбі наголосив, що саме президенту Зеленському визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів, коли він готовий і як виглядатимуть умови цих переговорів.
«Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він, його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів», - сказав Кірбі.
Коментуючи дев'ятий пункт плану – гарантування безпеки України у довготривалій перспективі, Кірбі сказав, що США вже обговорюють довготермінові військові потреби Києва, але поки що не можуть сказати, як це виглядатиме. Він наголосив, що на допомогу та сприяння Україні прийшов майже увесь світ.
«Коли міністр Остін проводить засідання Контактної групи, в них регулярно беруть участь більше 40 країн і пропонують певну підтримку, допомогу в безпеці Україні - іноді системами озброєнь, іноді фінансово. Є десятки країн, які зацікавлені в тому, щоб Україна могла продовжувати захищатися, і готові вести дискусії з Україною після війни про те, як має виглядати їхня оборона структура», - сказав він.
Як раніше писало Радіо свобода, у проекті декларації за підсумками саміту «Групи двадцяти», йдеться, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що збройний конфлікт послаблює світову економіку.
«Існує широкий міжнародний консенсус щодо занепокоєння та засудження того, що Путін робить в Україні. Так, не кожна нація це зробила. Звичайно, Китай не засудив Путіна. Ми не віримо, що прийшов час для того, аби повернутися до ведення справ з Росією у звичному режимі. Ми вважаємо, що кожна нація у світі повинна вишикуватися в чергу, щоб засудити те, що Путін робить в Україні, і зробити все можливе, щоб посилити тиск на Росію», - наголосив Кірбі для Голосу Америки.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою на борту літака «Air Force-1» раніше цього тижня розповів, що вже протягом наступних двох тижнів США дадуть Україні додатковий пакет допомоги. Від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого, військова безпекова допомога США перевищила 18,6 мільярда доларів за даними Пентагону.
У п'ятницю Салліван оприлюднив чотири основні елементи консенсусу щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- "Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- "Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН.
- "Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- "Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій позиції".
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