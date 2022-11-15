США: будемо з українським народом, скільки буде потрібно. Реакції на ракетні обстріли

Білий дім засудив масований ракетний обстріл, який Росія здійснила по українських містах та по цивільній інфраструктурі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у вівторок.

«Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які, як виглядає, вразили житлові будинки в Києві та інші об’єкти по всій країні», – мовиться у заяві радник Білого дому.

Джейк Салліван додав, що в Білому домі помітили, що обстріли сталися під час зустрічі лідерів G-20 на Балі, де вони обговорюють «питання, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі». І саме в цей час «Росія знову загрожує цим життям і руйнує критичну інфраструктуру України», наголосив Салліван.

За словами Саллівана, ці російські удари «лише посилять занепокоєння G-20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни».

Салліван ще раз підтвердив солідарність США та їхніх союзників з Україною та вірність своїм обіцянкам щодо допомоги Україні захищатися від російської агресії, включно з нападами з повітря.

«Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету та демократії. Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть забезпечувати Україну всім необхідним для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Салліван.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в той час, коли Київ продемонстрував, що «готовий до дипломатії», Росія відповідає черговими обстрілами. Але атаки, на його думку, «не зламають волю України», і що солдарність США з Україною залишається непорушною.

«Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову продемонстрував лідерство, чітко давши зрозуміти, що він готовий до дипломатії задля справедливого завершення війни, яку розпочала Росія. Відповіддю Росії стала чергова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України — ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Блінкен у твіті.

Із заявою на підтимку України та засудженням дій Російської Федерації виступив і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

«Жорстокі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна.

Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», – написав Клеверлі у своєму твіті і додав, що Путін має програти (#PutinMustFail).

Із закликом до лідерів G-20 «стати на бік людей, а не воєнних злочинців» звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який сказав, що очікує на «принципову реакцію» самміту.

«Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців», – закликав Кулеба у своєму твіті.

У своєму пепередньому твіті у вівторок він сказав, що російські ракети, які "вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні", якраз і є тим, «що говорить Росія щодо мирних переговорів». Кулеба закликав світових лідерів припинити «пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми!»

«Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», – написав Кулеба у твіті.

Світові ЗМІ з посиланням на українських посадовців повідомляють, що у вівторок по Україні було запущено близько ста ракет, що є найбільш масованою атакою з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.

Президент України Володимир Зеленський у відео, що було опубліковано в мережі Telegram заявив, що більшість ударів завдано по енергосистемах країни.

Як заявили представники українських міст та енергетичних компаній, по всій Україні відбуватимуться аварійні віяльні відключення електроенергії.