В Білому Домі нагадали про жахи Голодомору у День пам'яті жертв комунізму

"У День вшанування жертв комунізму, ми вшановуємо пам'ять більше 100 мільйонів людей, яких вбив, або як зазнали переслідувань з боку комуністичних тоталітарних режимів. Ми також висловлюємо нашу рішучу підтримку тим, хто бореться за мир, добробут та свободу по всьому світові", - йдеться в президентській заяві, виданій Білим домом 7 листопада.

"Починаючи від Більшовицької революції в Росії 1917 року, ми бачили вплив тиранічної комуністичної ідеології – страждання, репресії та смерть", - наголосила в заяві.

Комуністична ідеологія зневажає питомі права людини, жертвуючи ними, немов, для добробуту всіх, і це призводить до знищення свободи віросповідань, заперечення приватної власності, свободи слова і, часто, життя.

В Білому домі підкреслили ті страждання, які принесла комуністична ідеологія: "Ці жахи включали навмисно влаштовані голодні смерті під час Голодомору, "зачистки" росіян під час Великого терору, вбивства камбоджійців на полях смерті, розстріли берлінців, які хотіли втекти до волі".

Сьогодні ми згадуємо всіх, кому, через репресивні комуністичні режими, відмовлено у великому благословенні мати життя, свободу і прагнути щастя

"Жертви цих та багатьох інших звірств без слів свідчать на підтвердження незаперечного факту того, що комунізм, і його прагнення руйнує людський дух і добробут людства.

Сьогодні ми згадуємо всіх, кому, через репресивні комуністичні режими, відмовлено у великому благословенні мати життя, свободу і прагнути щастя. Разом ми оплакуємо невимовні втрати багатьох за часів комунізму і ми поновлюємо зусилля на шляху свободи та можливостей для всіх", - йдеться в заяві.

Дивіться також: Що результати проміжних виборів у США можуть означати для України?