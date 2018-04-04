Білий дім виголосив пріоритети у захисті країн Балтії

«Ми дуже добре захищаємо регіон Балтії .. маємо там чудових друзів», - наголосив президент США Трамп під час саміту з президентами країн Балтії.

Президент Трамп підтримує посилення оборони та безпеки наших союзників по НАТО - країн Балтії, йдеться в заяві Білого дому за результатами зустрічі американського лідера з президентами Естонії – Керсті Кальюлайд, Латвії – Раймондсом Вейонісом і Литви – Далією Грибаускайте.

"Сполучені Штати планують надати близько 100 мільйонів доларів для закупівлі боєприпасів великого калібру і виділити біля 70 мільйонів доларів на програми з навчання та обладнання країн Балтії з метою розбудови військових можливостей цих країн та сил безпеки Естонії, Литви та Латвії", - йдеться в заяві.

В Білому домі окремо наголосили на пріоритетах співпраці в сфері енергетики та подоланні дезінформації в країнах Балтії. "Президент Трамп наголошує на зусиллях Балтії з диверсифікації джерел постачання енергоресурсів і збільшення конкуренції в енергетиці", - зауважили в Білому домі.

Зокрема, пріоритетами співпраці в цих сферах є запобігання кібернападам, а також синхронізація енергомереж Балтії та Європи.

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