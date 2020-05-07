У працівника Білого дому знайшли COVID-19, але Трамп і Пенс не заразились, - адміністрація

Службовець Військово-морських сил США, який зараз працює особистим помічником Дональда Трампа, заразився коронавірусом. Це підтвердив представник адміністрації Білого дому.

Одразу після того, як про це стало відомо, президента Трампа та віце-президента Майка Пенса протестували на COVID-19, результати тестів виявились негативними.

Телеканал CNN першим оприлюднив цю інформацію. Їхні джерела в Білому домі повідомили, що "Трамп був засмучений, коли дізнався у середу, що його підручний захворів". Також медіа повідомляє, що військовий який був інфікований, дуже близько працює із президентом та його родиною.

Із початку квітня Білий дім почав регулярно тестувати на коронавірус всіх людей, які перебувають у близькому оточенні Трампа й Пенса. Для цього використовують пришвидшені тестові набори, які на основі мазка з носа і дають результат за 15 хвилин. Водночас не всі працівники Білого дому постійно носять маски.

Центр із контролю та запобігання хвороб США (CDC) нагадує, що інкубаційний період коронавірусу може варіюватись від 2 днів до 2 тижнів, і заражена людина може інфікувати інших, не виявляючи симптомів. Також CDC закликає людей, які почуваються недобре або мали контакти із хворими на коронавірус, залишатись вдома протягом 14 днів, щоб не заразити інших, і двічі на день перевіряти температуру та наявність інших симптомів.

Трамп не вперше перебуває близько до людей, в яких потім виявляли вірус: у березні резиденцію Трампа Мар-о-Лаго у Флориді відвідували бразильські посадовці, в одного з яких потім виявляли COVID-19.

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