Медичні служби США вказали ще на 6 симптомів коронавірусу

Центри з контролю та запобігання захворюваностям США (CDC) вказали ще на шість можливих симптомів коронавірусу COVID-19.

Ознаками коронавірусної інфекції, вказують посадовці, можуть бути озноб, повторюваний тремор з ознобом, біль у м‘язах, головний біль, біль у горлі та втрата здатності розрізняти запахи та смаки.

Раніше серед можливих симптомів COVID-19 вказувались підвищена температура, задишка та кашель.

Водночас все більше американських штатів з понеділка знімають деякі обмеження, запроваджені з метою стримати поширення коронавірусу.

Керівництво Колорадо, Міссіссіппі, Монтани та Теннессі дозволили деяким підприємствам поновити свою діяльність в понеділок. Експерти з охорони здоров‘я застерігають від передчасного відкриття роботи і багато губернаторів штатів заявляють, що вживатимуть заходів в сфері громадської безпеки.

У США зареєстровано біля 980 000 випадків зараження і майже 55 000 смертей від коронавірусу.

Пандемія коронавірусу боляче вдарила по найбільшій економіці світу. Більше 26,5 мільйона американців зареєструвались як безробітні протягом останніх п‘яти тижнів, згідно до даних Міністерства праці США.

В п‘ятницю президент США Дональд Трамп підписав законопроект, що передбачає спрямування 484 мільярдів допомоги для малих підприємств та лікарень. Закон було прийнято після того, як кошти попередньої програми допомоги швидко вичерпались.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у неділю висловив впевненість у тому, що американська економіка швидко відновлюватиметься у третьому кварталі.

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