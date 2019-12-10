Трамп хоче, щоб імпічмент "чимшвидше" розглянули у Сенаті - Білий дім

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Сенат "чим швидше" провів процес розгляду в рамках імпічменту. Відповідну заяву зробили у Білому домі.

У вівторок демократи у Конгресі США офіційно звинуватили президента США Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні діяльності Конгресу. Ці два пункти звинувачень в рамках імпічменту президента США оголосив Джеррі Недлер, голова Юридичного комітету Палати представників Конгресу США під час спільної прес-конференції з іншими лідерами Палати представників США від демократів.

Повідомляється, що цього тижня Юридичний комітет Палати представників проголосує за відповідні статті імпічменту. Після цього голосування щодо них відбудеться у Палаті представників.

Після Палати представників питання імпічменту має бути розглянуте у ході спеціального процесу у Сенаті США, який відбуватиметься у форматі судового розгляду і де - на відміну від Палати представників Конгресу - більшість контролює Республіканська партія. Такий судовий процес міг би відбутися після різдвяних свят.

"Президент хоче, щоб це (судовий процес у Сенаті США - прим. ГА) відбулося чимшвидше. Думаю, що це очевидно", - заявив речник Білого дому.

Речниця Білого дому відзначила, що президент США не скоював жодних порушень. У Трампа багаторазово наголошували, що розслідування слухання щодо імпічменту у Палаті представників були структуровані Демократичною партією так, щоб позбавили адміністрацію можливості повіноцінно представити свою позицію. Демократи відкидають ці звинувачення.

Білий дім офіційно відмовився брати участь у слуханнях у Палаті представників, розкритикувавши їх. У Республіканській партії також відзначають, що розслідування щодо імпічменту політично мотивоване, а Демократична партія прагнула усунути Трампа від влади з першого дня його перебування на посаді. Демократи ж вважають, що для імпічменту існують вагомі підстави.

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