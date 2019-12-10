Імпічмент: демократи висунули два звинувачення проти Трампа за його дії щодо України

Демократи звинувачують президента США у зловживанні владою та перешкоджанні діяльності Конгресу.

Ці два пункти звинувачень в рамках імпічменту президента США Дональда Трампа оголосив Джеррі Недлер, голова Юридичного комітету Палати представників Конгресу США під час спільної прес-конференції з іншими лідерами Палати представників США від демократів.

"Це підстава для імпічменту, коли президент використовує повноваження державної служби, щоб отримати неправомірну особисту вигоду, зневажаючи державними інтересами, або завдаючи їм шкоди. Саме це робив президент Трамп, коли він звертався до України і чинив на неї тиск, щоб вона втручалась до президентських виборів 2020 року", - заявив Недлер.

Демократи вважають, що президент Трамп перешкоджав Конгресу в отриманні доступу до свідків та документів під час парламентського розслідування дій його адміністрації щодо України.

Недлер додав: "президент, який оголошує себе вищим за підзвітність, вищим ніж американський народ і право Конгресу на імпічмент, хоча мусить захищати демократичні інституції від загроз – це президент, який вважає, що він вище за закон".

Оголошуючи звинувачення в рамках імпічменту, демократи вирішили зосередитись на діях президента США Дональда Трампа стосовно України, хоча раніше йшлося про можливість долучити до звинувачень і перешкоджання правосуддю, деякі докази якого наводив у своєму звіті спецпрокурор США Роберта Мюллера, який проводив розслідування втручання Росії до виборів США 2016 року.

Висунення звинувачень відкриває шлях до голосування з імпічменту в Палаті представників США вже цього року.

Демократи вважають імпічмент невідкладним, бо остерігаються, що Трамп може вдатись до оманливих дій і під час виборів 2020 року. "Аргумент, чому б вам не почекати означає: Чому б не дозволити йому обманювати у ще одних виборах? Чому не дозволити йому обманути ще раз?" - заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф під час прес-конференції.

У Білому домі назвали звинувачення "безпідставними".

Президент відповість на ці безпідставні обвинувачення у Сенаті

"Оголошення двох безпідставних звинувачень в рамках імпічменту шкодить не президентові, а американському народу, який очікує від обраних посадовців роботи від їхнього імені задля зміцнення нашої країни", - йдеться у заяві речниці Білого дому Стефані Грішам.

"Президент відповість на ці безпідставні обвинувачення у Сенаті і очікує на повне виправдання, бо він не скоїв нічого поганого", - додала вона.

Трамп різко відреагував на оголошення звинувачень.

"Недлер щойно сказав: "Я тиснув на Україну, щоб втрутитись до вборів 2020 року". Це сміховинно і він знає, що це неправда. Як президент, так і міністр закордонних справ України багато разів заявляли: "Тиску не було". Недлер та демократи це знають, але не хочуть визнавати!" – написав американський президент у Twitter.

Якщо Палата представників США проголосує за імпічменту президента, Трамп стане третім президентом США, імпічмент якого було проголосовано, після Ендрю Джонсона всередині 19-го століття та Білла Клінтона декілька десятиліть тому. Обидва ці президента залишились на посаді, бо Сенат не підтримав імпічмент. Колишній президент Річард Ніксон пішов у відставку в 1974 році перед голосуванням про імпічмент.

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