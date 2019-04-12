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США

Білий дім хотів відправляти нелегальних мігрантів прямо до «міст-притулків», де критикували політику Трампа - ЗМІ

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​Як повідомляє Washington Post, ця ідея висувалася щонайменше двічі

Білий дім намагався переконати імміграційні служби США випускати затриманих на кордоні мігрантів у так звані «міста-притулки», щоб помститися політичним противникам президента Дональда Трампа, повідомляє видання Washington Post.

Видання, яке вивчило електронне листування на цю тему і поспілкувалося з представниками Міністерства внутрішньої безпеки США, пише, що за останні півроку Білий дім висував цю ідею щонайменше двічі.

У США «міста-притулки» (sanctuary cities), такі як Сан-Франциско, відмовляються видавати іммігрантів, які перебувають у країні нелегально, для депортації.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив агентству Reuters, що цей план був лише «пропозицією, яка розглядалася і було відхилена, що поклало кінець подальшим дискусіям». Washington Post наводить схожу заяву представника Білого дому.

Адміністрація озвучила цю ідею e листопаді, коли до південного кордону США рухався караван мігрантів із країн Центральної Америки. Потім пропозиція знову виникла в лютому, під час протистояння з демократами з приводу фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

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