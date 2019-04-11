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США

Трамп хоче збереження санкцій щодо Північної Кореї

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Президент Дональд Трамп повідомив, що США хочуть, щоб санкції проти Північної Кореї наразі продовжувалися. Про це він заявив на зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

На зустрічі в Овальному кабінеті з лідером Південної Кореї у четвер Трамп заявив, що вважає, що санкції, які застосовуються, щоб тиснути на Кім Чен Ина, щоб він відмовився від своєї програми ядерної зброї, перебувають на рівні, який є «справедливим».

Це перша зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна з Трампом після невдалого саміту Трампа з Кімом у В'єтнамі в лютому.

Мун виступає як посередник для вирішення ядерного протистояння. Він наполегливо працював, щоб сприяти поліпшенню відносин між Північчю і Півднем і не хоче бачити згортання ядерних переговорів.

Трамп стверджує, що США хочуть, щоб санкції зберігались.

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